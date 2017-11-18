У обвенчавшейся второй раз Пугачевой подозревают смертельную болезнь

Священник рассказал о тяжелом грехе Примадонны. По его мнению, она стоит на пороге испытаний.

Новость о том, что Алла Пугачева обвенчалась во второй раз, вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников. Дело в том, что Пугачева ранее была венчана с Филиппом Киркоровым. И расторгать церковный брак считается грехом. Ведь молодые дали клятву в верности друг другу перед самим Господом, а расторжение союза – это невыполнение данной клятвы, что расценивается как обман Всевышнего.

Но человек слаб, поэтому развенчания все-таки случаются. Правда, Евангелие позволяет разрывать данный богу обет только в одном случае – прелюбодеяние. Тогда архиерей снимет прежнее благословление.

Священнослужители даже нашли оправдание – мол, в традиции Русской православной церкви максимально возможно три венчания. И последние два – это не торжественная церемония, а необходимое покаяние ради предотвращения последующего греха.

Перед тем, как снова венчаться, Примадонна долго пыталась расторгнуть церковный союз с Королем эстрады, который страшно ее тяготил. Однако "аннулировать" венчание, совершенное на Святой земле, оказалось крайне сложно. Певица хотела сделать это в Киеве. Однако митрополит Киевский и всея Украины Владимир отказался расторгнуть брак. (Алла Пугачева и Филипп Киркоров обвенчались в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме 15 мая 1994 года. Этот храм принадлежит Московской патриархии, обряд совершил священник отец Марк. – Прим. ред.)

После этого, как писали, замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата епископ Егорьевский Марк сделал очень резкое заявление в адрес певицы: “Алле Борисовне Пугачевой нужно больше думать о покаянии, чем о сожительстве с очередным мальчиком”.

Однако этому "мальчику" было суждено стать отцом двойняшек. И снова повести Пугачеву к алтарю. "Бог исправил мою ошибку, – рассказала журналистам Пугачева. - Он меня сначала наказал – Киркоровым. Прилично причем так наказал, показал, что нельзя делать так, как я поступила… И я долго просила прощения за то, что я венчалась, потом развенчивалась. И каялась, и исповедовалась. И мне дали такое утешение в виде Максима. У меня с Максом каждый день солнечный. Каждый день – праздник. Мне очень повезло!".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Настоятель одного из столичных храмов, который является духовником многих звезд эстрады и кино, прокомментировал Dni.ru венчание Аллы Борисовны. "Человек, как правило, решается на соборование или повторное венчание накануне тяжелых испытаний или смерти. Подозреваю, что Алла Пугучева может быть тяжело или неизлечимо больна. Поэтому и решилась на этот шаг. Она, вероятно, понимает, что жизнь идет на закат, и хочет исправить какие-то былые ошибки, замаливает грехи . Люди склонны обращаться к богу только в момент тягот или невзгод. А когда им хорошо, то думают, что это только их заслуга, а не благодать Всевышнего".

