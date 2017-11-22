Душераздирающие слова появились на странице убитой горем вдовы Хворостовского

Смерть Дмитрия Хворостовского стала потрясением для всего мира. Друзья соболезнуют убитой горем вдове артиста.

Официальная страница Флоранс Хворостовской в Facebook пестрит душераздирающими посланиями, которые пишут вдове артиста со всех концов Земли. Некая Кейт Льюис из Новой Зеландии сообщила: "Дорогая Флоранс, мне больно слышать эти страшные новости. Думаю о вас и ваших детях".

Певица Тамар Ивери в шоке от случившегося: "Прощай, мой дорогой друг! Ты навсегда останешься в моем сердце! У меня нет слов! Я плачу... Покойся с миром..."

Ее коллега Нино Сургуладзе, которая живет в Милане, также выразила соболезнования: "Прощай, мой дорогой друг Дмитрий. Я прощаюсь с тяжелым сердцем... Надеюсь, ты отправился в лучшее место! Покойся с миром. Тебя будет не хватать. Мои глубокие соболезнования – семье и друзьям, всем, кто любил его. Флоранс Хворостовская, сильно обнимаю, крепись".

Публикация от Florence (@flosha1) Июл 25 2017 в 5:01 PDT

Артистка Эприл Милло из Канады оставила особенно трогательное послание. "Флоранс и вся ваша семья. Я заверну тебя в объятия сегодня вечером. Он в океанах света и гармонии, которую он знает лучше всех. Мой музыкальный брат. Мой дорогой Дима. Я люблю тебя. В отличие от других. Покойся в мире, рожденном великим искусством и красотой. Ты был уникальным человеком. Мне очень жаль. Он живет вечно в наших сердцах. Я всегда рядом, если что-нибудь понадобится. Люблю тебя, дорогая. Люблю его", – написала она.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Родные прославленного исполнителя оставили официальное сообщение на его странице в Facebook.

"От имени семьи мы объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга – в возрасте 55 лет после двух с половиной лет борьбы с раком мозга, – гласит запись. – Он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи, недалеко от своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами".