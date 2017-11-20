Ближайшая подруга пропала после второго венчания Пугачевой

Алину Редель не могут найти. А ведь она считается "рупором Примадонны".

Алла Пугачева познакомилась с художницей, а позже и бизнесвумен Алиной Редель в 30-летнем возрасте, когда той было 42 года. Тогда у Пугачевой была затяжная депрессия по поводу очередной личной трагедии, и Редель ее поддержала. Она пригласила Примадонну в гости, и с тех пор является хранительницей всех секретов звезды.

Примадонна и ее закадычная подруга вместе выходят в свет, вместе отдыхают то в Израиле, то в Латвии, живут по-соседству в подмосковной Грязи. Одно время злые языки клеветали, что рожденные при помощи суррогатной матери дети Пугачевой и Галкина якобы появились из яйцеклеток Редель. Мол, человек богатый, но одинокий, вот и хочется оставить кому-то свои капиталы. Справедливость этой дикой сплетни, конечно, никто проверить не может.

Но вот же странность – в аккаунтах Редель в социальных сетях нет поздравлений с венчанием закадычной подруги. Там есть только перепост чужой страницы. А ведь обычно Алинаи сама не молчит, окружает вниманием семью Примадонны. Поклонники даже считают ее "рупором Примадонны".

Интернет-пользователи гадают, куда пропала лучшая подруга певицы и была ли она вообще в храме на таинстве. Недавно Редель отметила 80-летие, на котором, кстати, Пугачева присутствовала. На празднике Алина выглядела бодрой, но что с ней теперь – предстоит выяснить.