Священник: Пугачеву и Галкина мог незаконно обвенчать самозванец

Повторный поход Примадонны к алтарю вызывает немало вопросов. Спорят и о том, имел ли право служитель культа совершать таинство.

Новость о венчании Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжает будоражить поклонников. Народ спорит, имела ли право венчанная с другим мужчиной певица снова идти к алтарю. Но у церкви на этот вопрос есть ясный ответ.

"Никакой необходимости в заключении такого брачного союза не было, – заявил журналистам богослов Андрей Кураев. – При всем уважении к Алле Борисовне надо заметить, что у нее скоро появятся правнуки. Поэтому по церковным правилам это недопустимое венчание. В порядке крайнего снисхождения церковь допускает третий брак. Причем не надо лукавить и считать только венчанные браки, речь идет о всех. У уважаемой Аллы Борисовны их было гораздо больше. Даже царя Ивана Грозного за фокусы с венчанием отлучали от церкви".

"Первое ее венчание в Иерусалиме с Киркоровым происходило по прямому распоряжению митрополита Кирилла, нынешнего патриарха. Для того, чтобы венчаться по церковным правилам второй раз, ей нужно было бы, чтобы сначала епископ снял бы с нее благословение на первый церковный брак", – приводит слова Кураева "360".

Протоиерей Димитрий Смирнов, в свою очередь, пояснил, что существует специальная комиссия, которая рассматривает каждый отдельный случай повторного венчания. Изучаются причины развода с предыдущим мужем. Если их сочтут достаточно серьезными, то дается разрешение на повторный церковный брак.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17 2017 в 11:13 PST

Настоятель одного из московских приходов, духовник многих звезд, заявил Dni.Ru, что, возможно, Примадонну и ее молодого мужа мог обвенчать и самозванец, который отлучен от церкви. Священник предлагает проверить подмосковный приход, в котором и был совершен обряд. "Получено ли разрешение комиссии на повторное венчание, развенчалась ли Пугачева с прежним мужем – все это надо выяснить, прежде чем говорить о законности этого венчания", – отметил он.