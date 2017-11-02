После секс-скандала Кевину Спейси нужен врач

Известный голливудский актер Кевин Спейси прокомментировал волну обвинений в сексуальных домогательствах, которая обрушилась на него после совершенного каминг-аута. Звезда сериала "Карточный домик" заявила, что намерена разобраться со своим здоровьем.

Как заявил представитель Спейси, в ближайшее время он намерен взять паузу, чтобы разобраться в себе и своих проблемах. Актер намерен пройти медицинское обследование и лечение, сообщает Variety. "В настоящий момент никакой другой информации нет", – добавил представитель звезды.

Напомним, секс-скандал вокруг Кевина Спейси разразился после того, как актер Энтони Рэпп заявил о том, что в 14-летнем возрасте стал жертвой его домогательств. В ответ на это звезда "Карточного домика" заявила, что не помнит этот инцидент. При этом Спейси честно признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, подчеркнув, что решил жить "как открытый гей".

Однако на этом несчастья голливудского актера не закончились. Еще несколько человек выдвинули в адрес Спейси обвинения в сексуальных домогательствах. В их числе – режиссер Тони Монтана, а также мексиканский актер Роберто Кавазос. Также о приставаниях Спейси сообщили два жителя Великобритании, пожелавших остаться неназванными.

Помимо подмоченной репутации актера, значительный ущерб нанесен и его карьере. После секс-скандала создатели сериала "Карточный домик" заявили о приостановке съемок. Также стало известно, что международная телевизионная академия отказалась вручать актеру премию "Эмми" за заслуги в телеиндустрии.