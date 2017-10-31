Кевина Спейси жестко наказали за гей-скандал

Актера Кевина Спейси лишили премии "Эмми". Награду отозвали после выдвинутых в адрес звезды обвинений в домогательствах.

"Международная академия объявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми", – говорится в заявлении Международной академии телевизионных искусств и наук.

Телевизионной премии США Спейси был удостоен за роль президента Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик". Список номинантов был озвучен 13 июля 2017 года, передает RT.

Отметим, что "Эмми" – главная награда в США в области телевидения. Каждый год ее вручает Американская телеакадемия.

Как писали Dni.Ru, Энтони Рэпп, игравший с Кевином Спейси в фильме "Стартрек", обвинил старшего коллегу в домогательстве. Инцидент якобы произошел в 1986 году. Рассказать о случившемся 30 лет назад Рэпп решил после того, как многие актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.





По словам Рэппа, ему было 14 лет, когда Спейси пригласил его на вечеринку к себе домой. Выпив несколько бокалов спиртного, Кевин позвал подростка в уединенное место и попытался соблазнить. Начинающий артист ответил отказом, после чего Спейси от него отстал.

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Окт 30 2017 в 3:39 PDT

В свою очередь звезда "Красоты по-американски" не стал оправдываться, а огорошил признанием. Кевин Спейси заявил, что является геем. Двукратный обладатель премии "Оскар" откровенно рассказал о своих сексуальных предпочтениях. "Я любил романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни и теперь я выбираю жить как гей", – сообщил 58-летний артист.