Кевина Спейси жестко наказали за гей-скандал
"Международная академия объявляет, что в свете последних событий Кевин Спейси не будет удостоен международной премии "Эмми", – говорится в заявлении Международной академии телевизионных искусств и наук.
Телевизионной премии США Спейси был удостоен за роль президента Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик". Список номинантов был озвучен 13 июля 2017 года, передает RT.
Отметим, что "Эмми" – главная награда в США в области телевидения. Каждый год ее вручает Американская телеакадемия.
Как писали Dni.Ru, Энтони Рэпп, игравший с Кевином Спейси в фильме "Стартрек", обвинил старшего коллегу в домогательстве. Инцидент якобы произошел в 1986 году. Рассказать о случившемся 30 лет назад Рэпп решил после того, как многие актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
По словам Рэппа, ему было 14 лет, когда Спейси пригласил его на вечеринку к себе домой. Выпив несколько бокалов спиртного, Кевин позвал подростка в уединенное место и попытался соблазнить. Начинающий артист ответил отказом, после чего Спейси от него отстал.
В свою очередь звезда "Красоты по-американски" не стал оправдываться, а огорошил признанием. Кевин Спейси заявил, что является геем. Двукратный обладатель премии "Оскар" откровенно рассказал о своих сексуальных предпочтениях. "Я любил романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни и теперь я выбираю жить как гей", – сообщил 58-летний артист.
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