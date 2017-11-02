Подольская в ночи застала Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков со стороны кажутся идеальной парой. Однако популярная певица рассеяла домыслы.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе более 12 лет. Артистка сделала неожиданное признание, что ей нелегко было смириться с некоторыми особенностями своего избранника. К примеру, Пресняков оказался соней. "Вова – сова: любит колобродить, когда я смотрю уже десятый сон. Не раз заставала его после 12-ти сочиняющим музыку или за просмотром сериала", – рассказала исполнительница.

Это стало настоящим камнем преткновения, потому что у Натальи оказались противоположные биологические часы. "Я жаворонок, привыкла с утра делать все дела. А Вова иногда спит до полудня! Приходится ходить на цыпочках. Я к этому долго привыкала. Но быстро поняла, что Вовку не переделаешь и его биологические часы такие, какие есть. Поэтому пришлось подстроиться под любимого", – цитирует Наталью Подольскую Starhit.

Теперь на первую половину дня популярная певица планирует все свои женские дела, чтобы вторую часть провести с супругом. Ранее артистка рассказала о том, как познакомилась с будущим мужем. Это случилось во Франции, на съемках развлекательного шоу "Большие гонки". По признанию певицы, для нее это была любовь с первого взгляда. Однако Владимир был женат на Лене Ленской, а для Натальи женатый мужчина – табу.

Артистка призналась, что тогда страшно переживала. Страдания Подольской растянулись на полгода, причем, интересно, за эти полгода Пресняков не предпринял ни единой попытки возобновить отношения с Подольской.

