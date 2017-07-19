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Наталья Подольская красиво ответила Аните Цой

Анита Цой и Наталья Подольская. Фото: Dni.Ru
Постепенно лето приходит в Россию, поэтому звездные садоводы начали мериться дачными достижениями. Популярная певица Анита Цой похвасталась в Instagram роскошными розами, на что Наталья Подольская красиво ей ответила своими цветами.
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Анита Цой является образцово-показательной хозяйкой. Она и готовит прекрасно (даже на гастроли звезда берет с собой пароварку), и порядок дома поддерживает, и сад у нее – загляденье. По словам артистки, лет пять назад она начала формировать розарий.

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Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

"Долго мечтала об этом. Долго к этому шла. Ни дня, ни часу потраченных на цветы не жалею. Вдыхаю аромат, созерцаю красоту, учусь у цветов достоинству и умению выживать", – рассказала Анита.

Розы вдохновляют певицу на философские мысли. "Постоянно думаю о том, что неземной красоте обязательно нужны шипы, ведь сам себя не защитишь, никто не защитит... если только не любящий тебя всем сердцем и единственный... Но это, к сожалению, редкость. Все, как среди нас, людей, – верно подметила Цой. – Не правда ли?"

В микроблоге в фотоподборке артистка продемонстрировала плоды своих стараний – изумительно красивые кусты с розовыми, желтыми, малиновыми, белоснежными бутонами. Подписчики устроили Аните и ее розам виртуальные овации.

Налюбовавшись вдоволь на растения Цой, Наталья Подольская решила продемонстрировать свои цветы, не менее чудесные. "Мой красивый ответ дорогой @anitatsoy", – подписала свою фотоборку с розами исполнительница.

Благоухающие кусты, посаженные и выращенные Натальей, тоже выглядят так, что хоть завтра на выставку. Пользователи Сети пришли ко мнению, что в саду Подольской и ее мужа Владимира Преснякова встречаются поистине удивительные экземпляры.

Автор: Елена Алешина19 июля 2017, 20:29
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Подольская и Собчак померились блинами

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