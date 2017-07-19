Наталья Подольская красиво ответила Аните Цой

Постепенно лето приходит в Россию, поэтому звездные садоводы начали мериться дачными достижениями. Популярная певица Анита Цой похвасталась в Instagram роскошными розами, на что Наталья Подольская красиво ей ответила своими цветами.

Анита Цой является образцово-показательной хозяйкой. Она и готовит прекрасно (даже на гастроли звезда берет с собой пароварку), и порядок дома поддерживает, и сад у нее – загляденье. По словам артистки, лет пять назад она начала формировать розарий.

"Долго мечтала об этом. Долго к этому шла. Ни дня, ни часу потраченных на цветы не жалею. Вдыхаю аромат, созерцаю красоту, учусь у цветов достоинству и умению выживать", – рассказала Анита.

Розы вдохновляют певицу на философские мысли. "Постоянно думаю о том, что неземной красоте обязательно нужны шипы, ведь сам себя не защитишь, никто не защитит... если только не любящий тебя всем сердцем и единственный... Но это, к сожалению, редкость. Все, как среди нас, людей, – верно подметила Цой. – Не правда ли?"

В микроблоге в фотоподборке артистка продемонстрировала плоды своих стараний – изумительно красивые кусты с розовыми, желтыми, малиновыми, белоснежными бутонами. Подписчики устроили Аните и ее розам виртуальные овации.

Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy) Июл 18 2017 в 4:00 PDT

Налюбовавшись вдоволь на растения Цой, Наталья Подольская решила продемонстрировать свои цветы, не менее чудесные. "Мой красивый ответ дорогой @anitatsoy", – подписала свою фотоборку с розами исполнительница.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июл 19 2017 в 3:42 PDT

Благоухающие кусты, посаженные и выращенные Натальей, тоже выглядят так, что хоть завтра на выставку. Пользователи Сети пришли ко мнению, что в саду Подольской и ее мужа Владимира Преснякова встречаются поистине удивительные экземпляры.