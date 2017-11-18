Галкин объяснил внезапное венчание с Пугачевой
"Ответ простой – потому что недавно я стал православным. Это случилось около полутора лет назад", – заявил Максим.
По словам юмориста, его крестили в небольшой скромной церкви. "Решился на это осознанно. Если ты любишь человека – почему нет? Я долго шел к этому, и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья – православные, отец был православный. Алла и наши дети – тоже. Так что, уж куда мне деваться", – пояснил Галкин.
Рассказал артист и о самом таинстве. "Мы венчались в небольшом храме подмосковном. Присутствовали только близкие и семья", – отметил он.
Кроме того, Максим объяснил, что по церковным канонам Алла Борисовна, которая ранее была венчана с Филиппом Киркоровым, не совершила ничего предосудительного. "Есть процедура благословления на повторный брак – оно получено. Второе венчание не запрещено церковью. Может быть, оно не приветствуется, но оно позволительно. Третье – в таком возрасте, как у Аллы уже не разрешается. А второе – да", – цитирует Галкина Life.
Как писали Dni.Ru, 18 ноября Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Для церемонии Примадонна выбрала нежно-розовое платье и фату в тон наряду. Галкин надел классический костюм. На венчании присутствовали друзья пары, а также дети Примадонны и юмориста.
Трудно представить себе степень унижения и позора
"Она попутала берега", – заявил Степан
Телеведущий рассказал о новорожденном сыне
Для церемонии Примадонна выбрала нежно-розовое платье