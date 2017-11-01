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Анисина поставила ультиматум Джигурде

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Скандально известный артист Никита Джигурда дал пресс-конференцию. Он рассказал о том, почему на самом деле развелся с фигуристкой Мариной Анисиной, и объяснил откуда взялись его откровенные фото с другой женщиной.
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Никита Джигурда снова в поле зрения журналистов. Накануне, 31 октября, эпатажный артист снялся в очередном выпуске ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", а сегодня уже дает пресс-конференцию НСН. Так, Никита объяснил, что стало истинной причиной его развода с фигуристкой Мариной Анисиной.

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"Я не скрываю, что причиной нашего развода стали наркотики. После событий в Донбассе, я побывал в Голландии и подсел на марихуану. Для меня это был выход, потому что я сам из Донбасса. Потом Марина поставила мне ультиматум – или я бросаю наркотики или мы разводимся. Я не приемлю ультиматумов, и этим воспользовался Сергей Жорин. Он сказал, что я сижу на тяжелых наркотиках, что я гомосексуалист. Но я прошел все тесты и доказал, что это ложь", – рассказал Джигурда.

К слову, в передаче Борисова вместе с громогласным артистом приняла участие Донна Луна, итальянка российского происхождения, которая увлекается эзотерикой и мистикой, она дизайнер ювелирных украшений. Никите и Донне Луне приписывали роман. "И вдруг появились фото на экране, где я и она в постели. Это Антонина (экс-директор Джигурды Антонина Саврасова. – Прим.ред.) им принесла. Я говорю, пардон, мы клип снимаем к Новому Году на стихи Ивана Кононова. Мистическо-эзотерический. Это кадр из клипа. Но этого не показали в программе", – пожаловался артист.

Не оставил без внимания Джигурда и историю борьбы за внушительное наследство своей кумы Людмилы Браташ, которая так и не завершилась. "В конце октября должен был состояться суд по делу о завещании. Наш иск отклонили на основании того, что в Кунцевском суде четыре заседания прошло по нашему иску, и ни на одно нас не пригласили. Оказалось, что все повестки приходили в Киев, и получала якобы их моя мама. Хотя мама ничего не получала, у нее вообще другая фамилия, а под повестками стояла ее подпись – Джигурда. Таким образом, на основании того, что мы не пришли, оставили решение без изменения. Решение было таково, что составленное завещание не соответствует по форме законам РФ", – цитирует Никиту Джигурду НСН.

Автор: Наталья Аряева1 ноября 2017, 16:25
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