Табаков отказался говорить о старшей дочери
В 2017 году театру Олега Табакова исполнилось 30 лет. Знатоки отмечают, что рассвет студии и приток новых творческих сил режиссеру начался после прихода Марины Зудиной, которая впоследствии стала женой Табакова. Со своей первой женой артист развелся, когда их сыну Антону было 33 года, а дочери Александре – 29.
Однако девушка, по всей видимости, так и не смогла простить отца. Авторы фильма "Олег Табаков и его цыплята табака" на Первом канале поинтересовались у режиссера, правдивы ли слухи о том, что он со старшей дочерью после стольких лет все же смог наладить общение. "Нет. Это не так", – сухо ответил режиссер.
Своим ответом Олег Табаков дал понять, что не собирается подробнее говорить на эту тему, передает StarHit. До разрыва с отцом Александра была одной из самых ярких актрис театра "Табакерка", играла в кино. Однако теперь старшая дочь предпочитает игнорировать своего отца, а он – отвечает взаимностью.
Отметим, после развода Олега Табакова с первой женой прошло больше 20 лет. Во втором браке у режиссера успели родиться двое детей. 21-летний Павел успел сыграть несколько заметных ролей в кино и блистает на театральной сцене. Дочь Маша учится в четвертом классе. Сам режиссер до сих пор полон творческих сил и планов и по-прежнему выходит на сцену.
Ранее Олег Табаков специально для Dni.Ru на открытии театрального сезона в МХТ рассказывал о своих творческих планах. "Этот сезон для театра 120-й, а для меня, как для актера, 35-й, долгожитель хренов", – посмеялся он. По его словам, в театре поставят "Три сестры", которые на сцене МХТ появлялись всего трижды, а также специальными постановками отметят столетний юбилей Революции. Ну а старт театральному сезону дал номер из нашумевшего спектакля "Зойкина квартира", который несколько лет назад поставил здесь Кирилл Серебренников.
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