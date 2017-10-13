Подольская напилась с горя из-за Преснякова

Певица Наталья Подольская рассказала о том, как страдала из-за своей любви к женатому Владимиру Преснякову. Она даже напилась с горя, когда увидела популярного исполнителя по телевизору.

Наталья Подольская стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Будущая артистка с самого детства дала понять матери – учителю музыки и белорусского языка и литературы и отцу-юристу, что пение станет ее делом жизни. Правда, по словам Натальи, папа всегда считал, что музыка это только хобби и не является чем-то серьезным, поэтому Подольская пошла в юридический вуз.

Однако пение Наталья не бросила. С 17 лет она выступала в ресторане, зарабатывая деньги, а потом отправилась в Москву, где познакомилась с Тамарой Миансаровой, Виктором Салтыковым, Виктором Дробышем и в итоге оказалась на "Фабрике звезд". А там уже к Наташе пришли слава и популярность.

С будущим мужем Владимиром Пресняковым Подольская познакомилась во Франции, на съемках развлекательного шоу "Большие гонки". По признанию певицы, для нее это была любовь с первого взгляда. Однако Владимир был женат на Лене Ленской, а для Натальи женатый мужчина – табу.

"Я почувствовала, что пахнет жареным, и смоталась. Мы расстались. Для меня это было неприемлемо – встречаться с женатым мужчиной. И отрезав себе руку, я приняла решение, что мы расстанемся… Продолжать нельзя", – заключила Подольская.

Наталья призналась, что тогда страшно переживала: у нее пропал аппетит и она много плакала. Утешали исполнительницу ее коллеги – Виктория Дайнеко и Юлианна Караулова. Страдания Подольской растянулись на полгода. Однажды на Рождество, увидев номер Преснякова по телевизору, Подольская выпила бутылку вина и прорыдала всю ночь. А утром Наталья позвонила Владимиру.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Окт 1 2017 в 8:50 PDT

Интересно, что за эти полгода Пресняков не предпринял ни единой попытки возобновить отношения с Подольской. "Я его очень обидела, отправив SMS, что мы должны расстаться, и ничего не объяснив", – цитирует певицу "Вокруг ТВ". Однако Наталья отметила, что тогда брак Владимира был формальностью.