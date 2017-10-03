Высоцкая побила известную ведущую

Юлия Высоцкая стала триумфатором ТЭФИ. Передача актрисы удостоилась престижной награды, оставив позади конкурентов.

Жюри премии ТЭФИ определило победителей в номинации "Дневной эфир". Лучшей ведущей утренней передачи стала знаменитая актриса Юлия Высоцкая. На счету артистки популярная кулинарная программа "Едим дома". Тем самым Высоцкая побила других ведущих прочих утренних передач – Ольгу Ушакову и Сергея Бабаева с "Добрым утром" и Елену Ландер и Андрея Петрова с их программой "Утро России".

Интересно, что Юлия Высоцкая уже в третий раз удостаивается столь престижной телевизионной премии. Актриса уже была лауреатом ТЭФИ в 2014 и 2016 годах. Отметим, что известие о победе настигло Высокую в Грузии, куда та отправилась на днях по рабочим вопросам.

Впрочем, Ольга Ушакова взяла у Высоцкой реванш. Передача звезды "второй кнопки" победила в номинации "Лучшая утренняя программа". Кстати, по признанию Ушаковой, для нее участие в борьбе за награду было очень волнительно.

Фуникулёр! #тамждут #mykindofday #yellowbluebus #ялюблюсвоюработу #тбилиси #юлиявысоцкая #juliavysotskaya Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Окт 1 2017 в 9:54 PDT

"Только на днях узнала, что мы попали в short list, а завтра уже финал. Очень волнительно 😱 Держите за нас кулаки, пальцы крестиком, ругайте нас... что там еще принято делать 😄 В общем, ваша позитивная энергия нам не повредит", – обратилась к поклонникам Ольга Ушакова. Кстати, "Доброе утро" уже завоевывало ТЭФИ. Это случилось пару лет назад, напоминает РБК.

Публикация от Olga Ushakova �� (@ushakovao) Сен 25 2017 в 10:47 PDT

В нынешнем году премию ТЭФИ внезапно потряс скандал. Вообще, объявление победителей должно было произойти еще в конце июня, однако церемонию перенесли на 3 октября. Оказалось, что жюри не разобралось с инструкцией и проголосовало ошибочно. После того как выяснилась ошибка, члены комиссии хотели проголосовать повторно, однако система не позволяет это сделать отдельным людям. В итоге, было решено сдвинуть церемонию. Источники на медиарынке говорили о том, что первый этап голосования завершился с "аномальными перекосами". Так, например, по количеству номинаций в шорт-листе странным образом лидировали телеканалы "ТВ Центр", "Культура" и НТВ.