Бывшая любовница издевалась над больным Крисом Кельми

Кумир 90-х стал героем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Певец пришел с обвинениями в адрес молодой пассии, которую не видел уже несколько месяцев.

Когда-то один из самых популярных исполнителей сейчас проживает в одиночестве в загородном доме в Подмосковье. Его ближайшее окружение составляют 17 кошек, за которыми Крис ухаживает. Но еще недавно, на протяжении нескольких лет в этот тихий уголок приезжала молодая избранница певца Полина Белова.

Однако между влюбленными пробежала черная кошка – у артиста возникло недоверие к девушке. В студии Малахова он заявил, что Полина – не та, за кого себя выдает, и ее чувства были не искренними. "Она мошенница, но не только. Она убийца", – сказал Кельми. Знаменитость обвиняет Белову в том, что та якобы отравила его, напоив чаем.

"Я спал двое суток, был в отключке. Когда проснулся, мне было очень плохо, и срочно вызвали скорую", – говорит певец. По его словам, возлюбленной и след простыл. Вместе с девушкой, отметил артист, исчезли около 80 тысяч рублей – гонорар исполнителя.

Андрей Малахов задал резонный вопрос: почему Кельми не написал заявление в полицию? Выяснилось, что Крис не хотел огласки. "Я до конца не мог в это поверить, для меня это был удар и шок. Это было 2 мая, вскоре она исчезла, больше я ее не видел. Потом Полина один раз позвонила, сказав, что уехала отдыхать в Сочи", – рассказал певец.

Большим сюрпризом для Кельми стал приход бывшей любовницы на программу. Однако девушка отвергла все обвинения в свой адрес. На все нападки и вопросы Белова, как будто издеваясь, отвечала невозмутимой широкой улыбкой. "Я бы не могла его убить. И никакое снотворное ему не подмешивала, не травила его", – заявила Полина.

В тот роковой день, утверждает Белова, она вместе с садовником доставила Кельми в больницу. "Он сам попросил помочь его отвезти. Крис был в здравом уме и трезвом рассудке, выглядел хорошо, у него просто были проблемы с ногами. Его отвезли на капельницу, решили, что это возникло из-за алкоголя. Он не бросал пить, у него всегда есть по бутылочке в холодильнике", – поделилась молодая женщина.

По ее заверению, Криса она покинула после того, как он сам попросил ее об этом, ссылаясь на то, что к нему должны приехать на лето супруга с сыном. Белова сказала, что решила дать Кельми разобраться в отношениях с женой, не желая быть третьей лишней. "Я его до сих пор уважаю и люблю, он мой любимый человек", – говорит Полина. При этом девушка уверяет, что денег у Криса не воровала, и вообще: никакие материальные блага от возлюбленного ей не нужны.

В свою очередь Крис Кельми на детекторе лжи признался, что любил Белову, но со временем у него стали возникать подозрения в ее искренности. Поэтому он не готов возобновить с бывшей любовницей отношения и, тем более, жениться.

Как писали Dni.Ru, Крис Кельми испытывает проблемы со здоровьем из-за пристрастия к спиртному. Сам певец утверждает, что бросил пить. В одном из интервью артист говорил о том, что страдает эпилепсией.