Темникова разочаровала своим новым видом

Певица Лена Темникова порядком удивила многочисленных поклонников. Артистка продемонстрировала новый имидж, который не всем пришелся по вкусу.

Лена Темникова имеет узнаваемый образ – черные, цвета вороного крыла, волосы, светлые глаза и щербинку между передними верхними зубами. Годами певица не меняла имидж, тем сильнее удивились фанаты, увидев свежую фотографию своей любимицы.

На снимке, который опубликовала Лена Темникова, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, артистка позирует с высветленными пепельными волосами. "Экспериментируем. 💥 "а дальше как?" – подписала Темникова фото.

Подписчики весьма неоднозначно отнеслись к смене имиджа артистки. Пока одни восхваляли преображение Темниковой, другие впали в ужас. "Неееееет", "Я думаю с темным лучше)", "Кто же вас так испугал, что вы так поседели?", "Черный лучше был....(", "неееееет! Только не это!!!!! 2 дня без сна....и теперь как все – блондинка", "Ужасная седина👵🙈🙅", "Тебе не едет быть седой", "Какой кошмар!!!!!" , – выразили свой ужас поклонники.

enter; width:100%;"> Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Июн 29 2017 в 12:59 PDT

Нашлись те, кто предположил, что Темникова просто воспользовалась париком. "Парик", "Да это парик!!! Вы что не видите, что волосы длиннее. Капец, в жизни какой спец не красил волос. С черного в такой цвет, волос никогда таким с первого раза не будет. А Ленка прикалистка!!!)))", "Парик же 😏", – успокоили запаниковавших поклонников фанаты с более крепкими нервами.

Напомним, Елена Темникова участвовала в проекте "Фабрика звезд", потом пела в группе Serebro. Она была связана многолетним контрактом с продюсерским центром Максима Фадеева. И с трудом дождалась его окончания.

"Бывало тяжело, но я сама подписала этот контракт, поэтому жила и работала строго по его условиям без каких-то пререканий. Я не жалуюсь и мне не стыдно за свое прошлое. Мне и лет-то тогда было двадцать с хвостиком. Популярная группа, немного вызывающий, дерзкий образ – людям такое нравится. А сегодня я стала самой собой", – объяснила Темникова в недавнем интервью.

