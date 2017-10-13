Электрик-стриптизер уронил Сябитову на "Давай поженимся"

На очередной программе с самой известной в России свахой произошел конфуз. Роза упала прямо в эфире передачи.

Искать свою любовь на проект пришел 39-летний житель Пскова Павел. Мужчина работает электриком, а в свободное время танцует. Он уже попробовал себя в вальсе, брейкдансе и даже стриптизе.

После беседы с избранницей Инной, которая Павлу очень понравилась, пскович перешел к сюрпризу. Выйдя на сцену, электрик показал себя в брейке. Однако этим его выступление не закончилось. Он пригласил на сцену избранницу и покрутил ее на диске здоровья, помогая выполнить танцевальные элементы.

Решила принять участие в представлении и главная сваха страны Роза Сябитова. Втроем они выполнили опасный трюк. Но внезапно произошел большой конфуз: псковский электрик-стриптизер не удержал звезду экрана, и Роза выпала из рук Павла.

Мужчина принес Сябитовой извинения, но телеведущая так просто не захотела прощать провинившегося танцора. Размахивая руками, знаменитость в шутку ударила псковича несколько раз. Не повезло псковичу и в любви. В финале "Давай поженимся" Инна так и не выбрала Павла, предпочтя другого мужчину.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Окт 1 2017 в 8:56 PDT

Напомним, ранее Роза Сябитова рассказала о причинах, которые могли, по ее мнению, спровоцировать развод ее дочери с мужем Андреем Снетковым. "Это частная проблема неравных браков, когда звезды соединяют свою семью с простыми людьми, – пояснила сваха. – Андрей решил стать членом семьи небожителей, но не понял, что небожителями мы стали только потому, что очень много работали и всего достигли сами", – заявила телеведущая.