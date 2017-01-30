Красавица-дочь Джоли вышла на улицу в шортах зимой

Анджелине Джоли снова досталось. Голливудскую диву отругали за то, что вывела свою дочь на улицу, одетой не по погоде.

После известия о разводе с Брэдом Питтом Анджелина Джоли выходила на улицу считанное количество раз. И вот на днях голливудскую актрису приметили во время покупок в Малибу. Причем Анджелину сопровождали двое детей – двойняшки Нокс и Вивьен.

Пока одни нахваливали Джоли за то, что голливудская дива похорошела, потому что немного поправилась, другие отметили разительное расхождение в стиле одежды Анджелины и детей. В то время, как Энджи была облачена в черную блузку-майку, черные кожаные штаны, высокие сапоги и пальто, дети шли по улице в футболке и джинсах (что касается Нокса) и в шортах и уггах (так была одета Вивьен).

На Джоли немедленно накинулись с критикой. Мол, актриса одела детей не по погоде. заинтересованная общественность пришла к выводу, что Анджелина нездорова, поэтому постоянно мерзнет. "Она в пальто и сапогах..дети в футболках, девочка с голыми ногами...слов нет)))))", " недостаточный вес – мерзнет девушка, кутаясь в зябкое пальтецо)", "зашибись наряд у ребенка– футболка, шорты плюс меховые угги...даешь купальник и унты в следующий раз!", "Джоли в пальто-ребенок в пижаме", "Такое впечатление, что ребенка вытащили из постели. Анжелина как железный Феликс", – поделились своим мнением русскоязычные пользователи Интернета.

Фото опубликовано PittsOnly �� (@keepingupwiththepitts) Янв 28 2017 в 11:42 PST

Кое-кто даже провел расследование, какая температура в том месте, где находятся Джоли с детьми. "спецом полезла в гисметео чтобы понять кто из них ку-ку : погода на сегодня в лос-анжелесе:+ 23 днем ,+12 ночью, ветер 5 м/с. окончательно запуталась кто ку-ку. но наверное в +20 дети днем могут выскочить полуголыми из авто в кафе", – написала въедливая фанатка.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября 2016 года. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков.