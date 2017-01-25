Эксперт решил судьбу Джоли и Питта

Эксперт по бракоразводным процессам решил судьбу Анджелины Джоли и Брэда Питта. По его мнению, актеры еще весь 2017 год будут официально состоять в браке, а за свой развод заплатят бешеную сумму.

Эксперт по делам опеки и бракоразводным процессам Келли Чан Рикерт проанализировала разрыв одной из самых, казалось бы, гармоничных пар Голливуда – актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли.

По словам юриста, из-за сложностей с опекой над многочисленным потомством развод пары продлится аж до 31 декабря.

"Большим плюсом для Анджелины и Брэда является соглашение о том, что все вопросы в суде будут решаться в частном порядке, без огласки. Такой способ разрешения споров самый лучший, но и самый затратный", – отметил эксперт в интервью The Нollywood Life.

Помимо расходов на персональных адвокатов (которые, к слову, являются настоящими профессионалами своего дела) – 1250 долларов в час за услуги Лэнса Шпигеля (адвокат Питта) и Лоры Вассер (адвокат Джоли) – бывшие супруги тратят 450 долларов в час за работу судьи Джона Одеркирка, ведущего их дело. В случае разрешения спорных моментов месячные судебные издержки пары составят порядка 500 тысяч долларов, а весь бракоразводный процесс может вылиться в сумму около шести миллионов долларов.

По мнению эксперта, в вопросах опекунства Джоли и Питт равны. "Анджелина не имеет права самостоятельно решать, в какие дни Брэд может быть отцом, а в какие нет. Она не может сначала впустить его в жизнь детей, а потом выгнать. У него ровным счетом такие же права быть родителем, как и у нее", – пояснил адвокат.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября 2016 года. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков.