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Джоли и Питт дали друг другу шанс
Анджелина Джоли явно подобрела к своему пока еще супругу Брэду Питту. Вначале актриса позволила мужу увидеться на Рождество с их многочисленным потомством, а теперь договорилась с ним о том, что их бракоразводный процесс будет конфиденциальным.
"Стороны и их адвокат подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов", – цитирует представителей пары CNN.
Более того, пресс-секретари Джоли и Питт намерены теперь выступать "единым фронтом". Что это значит, пока остается лишь догадываться, однако фанаты голливудских актеров предположили, что их любимцы наконец сумели преодолеть все разногласия и начнут вести себя "по-человечески".
Отметим, что в декабре прошлого года суд отказал Брэду Питту в его просьбе о сохранении в тайне деталей разбирательства по опеке над детьми с Анджелиной Джоли.
Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Также распространились слухи о том, что Брэд Питт закрутил роман со своей партнершей по фильму "Союзники" Марион Котийяр. Однако французская актриса опровергла эту информацию.
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