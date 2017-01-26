Пугачеву обвинили в мафиозном сговоре

Напавшие на певицу считают, что в эфир "Первого канала" она и ее ближний круг попадают по блату. И просят дать дорогу молодым.

Число петиций "за" и "против" Аллы Пугачевой растет как снежный ком. Хотя началось все с обращения блогера из Ростова-на-Дону Вадима Манукяна к генеральному директору "Первого канала" на другую, в общем-то, тему. "То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Большому количеству представителей интернет-сообщества не понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны", в том числе и целевой аудитории "Первого канала" 45+", – говорится в послании к Эрнсту.

Вскоре на сайте обращений к президенту России Владимиру Путину появилась петиция уже против непосредственно засилья в эфире Аллы Пугачевой. "Долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в новогоднюю ночь. "Голубой огонек" просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки "мэтры" и "примадонны". Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Аллегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!" – говорится в послании.

Интересно, что множество людей оказались солидарны с этим обращением. "Настоящее засилье семейки "Примадонны"! Почему Константин Эрнст допускает в эфир только тех, кто имеет с ним блат? Неужели в России нет более талантливых людей, чем Пугачева, Галкин, Орбакайте, Киркоров и иже с ними?", "Кто вообще признал "Примадонной" эстрадную попсовую певицу, которая действительно имела талант, но в силу разных причин уже не может петь так, как раньше? Кто присвоил звание "Король эстрады" Филиппу Киркорову? Да, он хорошо поет. Но в России десятки тысяч хорошо поют. Но их к эстраде, а тем более к "Первому каналу" не допускают и на пушечный выстрел", "Просто осточертели одни и те же лица, которые захватили телеэфир на "Первом канале", "Хочу видеть на экране новые талантливые лица, а не престарелых звезд, их детей и внуков. Наша страна состоит не только из "звездного" ограниченного междусобойчика. Такое впечатление, что у нас в стране нет талантливых врачей, учителей, строителей и т. п. Есть только мафиозная кучка стареющих "звезд", старающаяся обеспечить себе и своим родственникам безбедную старость. Противно смотреть на эту пошлятину", – возмущаются россияне.