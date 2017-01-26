Пугачеву обвинили в мафиозном сговоре

Кто разбил сердце Воробьеву Дочь Брежневой увлеклась певцом Йоханссон рассталась с мужем Калманович поздравляют с беременностью Дом-2
Шоу-бизнес

У Лорак будет второй ребенок

Певицу ждет радостное событие
Шоу-бизнес

Боня высказалась о разрыве с монакским бизнесменом

СМИ сообщили, что любимый ушел от Виктории к модели
партнеры
Четверг 26 января
Лента новостей
19:05
Русское супероружие напугало американцев
18:41
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
18:33
Поляки поиграли в "войнушку" с Россией
18:23
В Подмосковье второклассник отбился от педофила
18:11
Суперистребитель МиГ-35 наведет шороху на земле и в воздухе
18:09
На Киевском шоссе случилась массовая авария (видео)
18:00
Женщину-убийцу поймали через 20 лет после преступления
17:41
Киев раскрыл коварный план по захвату Крыма
17:30
Как вести себя родителям при выборе института для ребенка
17:19
СК начал проверку после нападения с топором на участника квеста
17:09
В России резко увеличился спрос на суперкары Ferrari
17:00
Самые кассовые обладатели "Оскара"
16:55
В Подмосковье многоэтажку залило кипятком (видео)
16:37
Трамп заморозил денежный перевод Обамы
16:17
На севере Петербурга загорелся завод (видео)
16:15
В чемпиона мира в Москве въехал Mercedes
16:05
Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов
16:03
Взрыв в шиномонтаже оставил клиента без штанов (видео)
15:50
Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу
15:42
Двухлетний москвич получил сотрясение после нападения таксиста
15:29
Названа причина мощного взрыва на ТЭЦ в Пензе
15:22
Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах
15:18
Задорнов увидел пользу в обеднении россиян
15:04
Киев забился в истерике от переговоров Путина и Трампа
14:55
Американский лыжник выжил при падении с высоты 45 метров (видео)
14:51
Путин исполнил мечту дочки Захаровой
14:47
Ливанов попросил Путина остаться
14:38
Ведущий упал в обморок в прямом эфире (видео)
14:34
Раскрыта причина массовой драки в центре Москвы
14:33
На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв
14:30
Пять правил в достижении любых целей
14:30
Что ожидает рубль
14:22
В Крыму умер худрук академического театра
14:21
Миллионера арестовали за изнасилование спустя 26 лет
14:18
Неожиданные подробности свадьбы Меладзе
14:17
Володин призвал извлечь уроки из событий 1917 года
14:13
Лариса Копенкина о разводе и смене гражданства
14:01
Хакеры устроили дерзкую атаку на Росгвардию
13:55
В эскорт-услугах Британии нашли смысл
13:48
Темникову замучили кошмары после разрыва с Фадеевым
13:47
Полиция узнала о терактах перед выборами в Москве
13:43
Жену Газманова подняли на смех из-за панталон
13:40
Особенности голливудского фитнеса
13:39
Скандальная переписка Ильи Яшина попала в Сеть
13:34
На Гузееву напали после исчезновения "Давай поженимся!"
13:28
Звезда "Трансформеров" арестована за критику Трампа
13:22
Бабушка сломала руку у Силуанова
13:20
Как сохранить здоровье при перепадах температур
13:03
Названа причина ожирения россиян
13:03
В Сургуте школьника пытали кипятком из-за пяти тысяч рублей
13:02
Толстой примирился с еврейскими общинами
12:56
Трамп заставит наглого Порошенко вернуть деньги
12:49
Путин вручает награды в Кремле
12:41
Молодая жена назвала причину болезни Джигарханяна
12:36
Артемова и Африкантова из "Дома-2" поменялись мужчинами
12:36
Что "Мир" грядущий нам готовит
12:32
10-месячный внук приполз на работу к Трампу
12:29
Москвичка раскрыла измену мужа с помощью анализа брюк
12:12
Бабушка Водяновой произвела фурор
12:09
"Газпром" предупредил ЕС о рисках несговорчивости
12:05
Москвичка сдала в полицию заснувшего насильника
11:54
В Москве объявлен желтый уровень опасности
11:53
Cамой горячей "пожарной" в мире стала норвежка (фото)
11:51
В Мурманске китаянка погибла из-за селфи
11:46
Выросло число пострадавших в массовой драке в Москве
11:43
Барышников может вернуться в Латвию
11:36
Джигурда показал подросшую красавицу-дочку
11:35
Зрители грозят бунтом из-за "Давай поженимся!"
11:34
В Подмосковье студент умер в такси
11:23
Хоккеист СКА разбил лицо маленькой девочке (видео)
11:16
Автохам на Porsche заблокировал скорую в Петербурге (видео)
11:13
Товары IKEA подешевеют на 40% для россиян
11:07
Запад восхищен новым талантом Путина
11:07
В Москве автобус вылетел на тротуар
10:54
Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены
10:51
Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа
10:46
Актрису Калманович поздравляют с беременностью
10:40
Лысенкову после трагедии запретили летать на самолетах
10:38
Россиянам могут запретить нелепо называть детей
10:37
В Москве пройдет концерт для влюбленных
10:32
Российский посол умер в Индии
10:23
ФСБ ликвидирует группировку террористов в Крыму
10:07
Министра обороны Франции застукали спящим на дебатах
09:59
Кто разбил сердце Алексею Воробьеву
09:52
Фанатка печенек Виктория Нуланд лишилась работы
09:48
В центре Москвы произошла массовая драка
09:37
Минобороны России отказалось от эскорт-услуг Британии
09:23
Россияне будут чаще умирать
09:20
Жена Дюжева затмила всех на премьере
09:17
Мадлен Олбрайт пообещала принять ислам
09:09
Известная актриса умерла в США
09:05
Дочь Брежневой увлеклась популярным певцом
08:47
Похититель школьницы в Оренбурге оказался маньяком-убийцей
08:43
Трамп занялся шантажом
08:38
США прозрели после встречи с Асадом
08:23
Актриса Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем
08:05
BMW X5 насмерть сбил пешехода на западе Москвы
22:28
Госдума разбирает завалы
21:54
Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга
21:42
Фигуристка Медведева потрясла "матерую" Тарасову

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Неожиданная версия крушения Ту-154
Шоу-бизнес

Пугачеву обвинили в мафиозном сговоре

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Напавшие на певицу считают, что в эфир "Первого канала" она и ее ближний круг попадают по блату. И просят дать дорогу молодым.
прочитано 3371 раз

Число петиций "за" и "против" Аллы Пугачевой растет как снежный ком. Хотя началось все с обращения блогера из Ростова-на-Дону Вадима Манукяна к генеральному директору "Первого канала" на другую, в общем-то, тему. "То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Большому количеству представителей интернет-сообщества не понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны", в том числе и целевой аудитории "Первого канала" 45+", – говорится в послании к Эрнсту.

ПО ТЕМЕ

Хазанов о скандале с Пугачевой: Нехорошо все это, недостойно

Стилист заставил Пугачеву надеть странные носочки

Вскрылась корыстная подноготная петиции против Пугачевой

 Россия против Пугачевой

Сюжеты Россия против Пугачевой

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Вскоре на сайте обращений к президенту России Владимиру Путину появилась петиция уже против непосредственно засилья в эфире Аллы Пугачевой. "Долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в новогоднюю ночь. "Голубой огонек" просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки "мэтры" и "примадонны". Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Аллегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!" – говорится в послании.

Интересно, что множество людей оказались солидарны с этим обращением. "Настоящее засилье семейки "Примадонны"! Почему Константин Эрнст допускает в эфир только тех, кто имеет с ним блат? Неужели в России нет более талантливых людей, чем Пугачева, Галкин, Орбакайте, Киркоров и иже с ними?", "Кто вообще признал "Примадонной" эстрадную попсовую певицу, которая действительно имела талант, но в силу разных причин уже не может петь так, как раньше? Кто присвоил звание "Король эстрады" Филиппу Киркорову? Да, он хорошо поет. Но в России десятки тысяч хорошо поют. Но их к эстраде, а тем более к "Первому каналу" не допускают и на пушечный выстрел", "Просто осточертели одни и те же лица, которые захватили телеэфир на "Первом канале", "Хочу видеть на экране новые талантливые лица, а не престарелых звезд, их детей и внуков. Наша страна состоит не только из "звездного" ограниченного междусобойчика. Такое впечатление, что у нас в стране нет талантливых врачей, учителей, строителей и т. п. Есть только мафиозная кучка стареющих "звезд", старающаяся обеспечить себе и своим родственникам безбедную старость. Противно смотреть на эту пошлятину", – возмущаются россияне.

Автор: Иван Губкин26 января 2017, 16:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Филипп Киркоров нарядился как петух

567

комментарии

Политика

За что мстила Москве "печенюшница" Нуланд
Трамп заморозил денежный перевод Обамы
Киев забился в истерике от переговоров Путина и Трампа
Володин призвал извлечь уроки из событий 1917 года

Шоу-бизнес

Боня высказалась о разрыве с монакским бизнесменом
У Лорак будет второй ребенок
Бывшая любовница довела Воробьева до бешенства
Пугачеву обвинили в мафиозном сговоре

Проишествия

Двухлетний москвич получил сотрясение после нападения таксиста
Миллионера арестовали за изнасилование спустя 26 лет
Раскрыта причина массовой драки в центре Москвы
Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой

Lifestyle

Самые кассовые обладатели "Оскара"
Звезда "Трансформеров" арестована за критику Трампа
Барышников может вернуться в Латвию
Зрители грозят бунтом из-за "Давай поженимся!"
Шоу-бизнес

Джигурда показал подросшую красавицу-дочку

Малышка Эва-Влада помогает актеру пережить удары судьбы
Политика

Трамп заставит наглого Порошенко вернуть деньги

Президент США готовит жесткие меры по отношению к главе украинского государства
Шоу-бизнес

Алибасов: Джигурда – худшее, что было в моей жизни

Открытое письмо продюсера об участии в программе "Пусть говорят"
Политика

Киев раскрыл коварный план по захвату Крыма

В окружении Порошенко рассчитывают на успех задуманного

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах
Жена Дюжева затмила всех на премьере
Как живут восемь внуков Дональда Трампа
Бондарчука сняли с другой женщиной

Спорт

Хоккеист СКА разбил лицо маленькой девочке (видео)
Фигуристка Медведева потрясла "матерую" Тарасову
Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга
Роналду увезли на скорой

Регионы

В Мурманске китаянка погибла из-за селфи
Похититель школьницы в Оренбурге оказался маньяком-убийцей
Двухлетнего ребенка забыли в лифте (видео)
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru