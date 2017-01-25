Волочкова посоветовала зашить рот

Анастасия Волочкова раскрыла тайну своей великолепной физической формы. Артистка призналась, что причина не только в ее балетной подготовке.

На днях Анастасия Волочкова отпраздновала 41-летие. В свои годы артистка выглядит превосходно. Анастасия не скрывает: причина не только в ее балетной подготовке.

"Мое утро начинается с чашки кофе и одного яйца. Если мне нужно похудеть, то моя диета очень проста: зашей рот и не ешь. Следовать ей никому не рекомендую. Все мы люди, есть все равно хочется", – со смехом отметила балерина.

Волочкова подробно рассказала о способах похудения. "В Москве, когда держу диету, чаще всего ем отварную курицу без соли. Вместо гарнира – огурцы без шкурки и листья салата. Если очень хочется есть, отвариваю яйца всмятку. Если вы любите вкрутую, то без разницы, готовьте, как вам по вкусу. Яйца очень хорошо утоляют голод. Можно еще приготовить рыбу на пару", – цитирует Волочкову сайт "Комсомольская правда".

Артистка также отметила, что держать форму ей помогает баня. "В бане я обильно натираюсь солью, иногда медом. И, смотрите, никаких морщин, подтянутая кожа. Я не пользуюсь кремами, не делаю косметические маски. Просто умываюсь водой, в которой настаивается веник для бани. В общем, в моем арсенале красоты – только веник, соль и мед", – заключила артистка.

Сегодня День объятий! #волочкова Любимая купель и льдины.�� Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 21 2017 в 12:07 PST

Плюс Анастасия регулярно закаливается. "Для меня закаливание – привычная процедура. Могу утром, разбив лед топориком, прыгнуть в обжигающе холодную воду. А можно после бани: хорошо пропариться – и в купель. Красота!" – завершила рассказ Анастасия Волочкова.