Волочкову возмутили слова митрополита

Анастасия Волочкова встала на защиту балета "Щелкунчик" после того, как его назвали оккультным. Балерина возмутилась такому эпитету и посоветовала "попам" "не лезть" в искусство и светскую жизнь.

Новосибирский митрополит Тихон назвал легендарный балет "Щелкунчик" оккультной постановкой о принце-оборотне, ничего не имеющей общего с Рождеством. Об этом узнала скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Возмущению артистки не было предела.

"Как можно считать оккультным классический балет, который написан великим композитором Чайковским, который поставлен, если мы говорим о классической редакции, в лучшем виде?! Он, на мой взгляд, вообще является святым", – заявила Волочкова. Этот балет занимает особое место в жизни артистки, ведь именно после просмотра "Щелкунчика" маленькая Настя решила стать балериной.

Волочкова посоветовала всем смотреть этот балет. "Пусть дети, взрослые и молодежь приходят на балет "Щелкунчик". Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это мое убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви и молиться за всех нас, и не лезть в светскую жизнь и искусство", – цитирует артистку "Говорит Москва".

Отметим, что митрополит Тихон после своей негативной оценки балета "Щелкунчик" предложил, по его мнению, более выигрышный вариант – показывать в новогодние праздники оперу "Рождество" Ираиды Сальниковой, созданную по заказу Новосибирской епархии РПЦ.

К слову, это уже не первое упоминание митрополита Тихона в СМИ. В 2015 году священнослужитель пожаловался в прокуратуру на постановку оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета.

Тогда митрополита возмутил использовавшийся в сценографии спектакля плакат с Иисусом Христом, изображенным между женских ног. Режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича обвинили в оскорблении чувств верующих. Правда, позже они были оправданы судом. Однако Мездрича вскоре уволили.