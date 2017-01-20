Серов запретил трогать Пугачеву

Певец Александр Серов высказался по поводу участия Аллы Пугачевой в многочисленных новогодних программах. По мнению артиста, недоброжелателям стоит как можно быстрее оставить в покое певицу.

"Я запрещаю трогать Пугачеву! Это достояние республики number one! Она спела столько шлягеров, сколько некоторые наши исполнители и представить не могут. Ее имя – реликвия для народа", – заявил артист в разговоре с корреспондентом Dni.Ru.

Ранее исполнитель высказался о скандале вокруг Примадонны в микроблоге. "Не позволим убрать Примадонну с экранов ТВ! Мы за Пугачеву!" – заявил артист.

Фото опубликовано Александр Серов (@alex_serov54) Янв 10 2017 в 12:58 PST

Как писали Dni.Ru,россияне подвергли критике праздничную новогоднюю сетку "Первого канала", которую якобы безраздельно заняла Пугачева и "ее свита". "Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, а все вместе это просто погружение в ад. Я искренно боялся переключить на первый или второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое" на сельский утренник по заявкам из 80-х!" – написал в соцсети продюсер Максим Фадеев. "Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!", – возмутился он и призвал покончить с "Песнями года" и "Новогодними огоньками".

По мнению Фадеева, пришло время перемен. "Мне интересно, сколько просуществует еще в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно!" – высказался продюсер.