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Русская модель заняла место Меланьи Трамп

Джон Ди Доменико и Евгения Кузьмина. Фото: пресс-служба
Телезрители были поражены ее сходством с женой избранного президента Америки. В их биографии тоже много похожих моментов.
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В ближайшую пятницу избранный президент Америки Дональд Трамп официально станет 45 главой Соединенных Штатов. Чем ближе дата его переезда в Белый дом, тем больше появляется на американских каналах шоу, пародирующих миллиардера и его семью. Растут доходы и у двойников миллиардера-политика. 

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Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

Например, актер Джон Ди Доменико занимается пародиями много лет, но последние два года вся его работа сосредоточена на Большом Дональде. Джон снимается в рекламе, посещает презентации и мероприятия в образе избранного президента и, по его словам, многие принимают его за настоящего Трампа, настолько он точно передает манеру говорить, мимику и жесты миллиардера. Сегодня, на волне победы Трампа на выборах, гонорары Доменико выросли до 40 тысяч долларов в месяц.

Когда его познакомили с русской моделью Евгенией Кузьминой, у него сразу родилась идея, что они вместе должны изобразить знаменитую пару. "Джон сказал, что у нас с Меланией есть что-то общее, – рассказывает актриса Dni.Ru, – возможно потому, что мы обе из Восточной Европы (смеется). Но лично мне было очень интересно сыграть супругу президента, так как и она и я работали моделями, мы обе замужем за властными амбициозными мужчинами, воспитываем детей и занимаемся семьей. Мне нравится невозмутимость Мелании, ее выдержка, благородство! Не смотря на всю критику и нападки, которым подвергаются они с мужем, она всегда с достоинством держится перед камерами и не реагирует на провокации. Я внимательно изучила, как она ведет себя на публике, постаралась перенять ее акцент, манеры".

Джон Ди Доменико и Евгения Кузьмина. Фото: пресс-служба

Надо заметить, что изображает Евгения Меланью так похоже, что пародийное шоу, в котором Кузьмина участвовала вместе с Джоном Ди Доменико, стало лидером телеэфира. Американские зрители оборвали телефонные линии канала, решив, что в студии настоящие Дональд и его супруга. По задумке авторов, было воссоздано интервью, которое Дональд и Мелания много лет назад, еще на заре своих отношений, дали легендарному Лари Кингу. Сценаристы шоу перенесли эту историю в сегодняшний день, когда Трамп и его жена без пяти минут первая пара США. 

Автор: Феликс Грозданов16 января 2017, 14:10
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