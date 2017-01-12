Скандальный Новиков покинул страну

Шансонье Александр Новиков, подозреваемый в хищении средств пайщиков при строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинз", уехал из страны. Примечательно, что певец находится под подпиской о невыезде.

Сейчас Александр отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. "Вы должны знать, что подписка о невыезде – это не ограничение передвижений человека в принципе. Просто я обязан уведомлять о месте своего нахождения: куда улетел, когда вернусь", – пояснил Новиков.

Александр планирует вернуться в страну через неделю, 18 января, пишет Znak.com. После этого он намерен провести пресс-конференцию в Екатеринбурге. Также певец планирует вместе с журналистами федеральных телеканалов посетить строящийся поселок "Бухта Квинс".

Напомним, Новикову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, артист причастен к хищению 41 миллиона рублей у пайщиков при возведении коттеджного поселка "Бухта Квинс", который так и не был достроен.

Ранее суд избрал в отношении певца меру пресечения. Новикова посадили под домашний арест. Но после того, как адвокаты подали апелляционную жалобу, а за исполнителя вступились известные артисты Вилли Токарев и Владислав Медяник, его выпустили.

Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал бизнес-партнера барда, бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Новиков заявил, что сделает все для того, чтобы тот вышел на свободу.