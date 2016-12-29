Адвокат о побеге Новикова

Юрист Дмитрий Рожин, представляющий интересы пайщиков ЖСК " прокомментировал решение Свердловского областного суда, который отменил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении певца Александра Новикова. Исполнитель обвиняется в хищении 41 миллиона рублей у пайщиков ЖСК "Бухта Квинс".

"Непонятно, чем руководствовался суд. Удивительно, что и прокурор настаивал на отмене меры пресечения, мотивируя это известностью Новикова. Но известность не должна означать вседозволенность. Адвокаты Новикова утверждали, что он не представляет общественной опасности. Но несколько пайщиков говорили, что им поступают угрозы. Вообще, Новиков, как и другие исполнители шансона, не скрывает своей связи с криминальным миром", – поделился юрист с корреспондентом Dni.Ru.

Рожин подчеркивает, что подобные решения подрывают авторитет суда. "Если Александр в открытую говорит, что знаком с губернатором и прокурором, а суд принимает решение его отпустить из-под ареста, о каком доверии к суду может идти речь? Правда, он вряд ли попытается сбежать, все-таки настолько громкое дело, да и он публичный человек", – считает правозащитник.

Напомним, Свердловский областной суд сегодня, 29 декабря, рассмотрел апелляционную жалобу на решение Верх-Исетского суда об избрании меры пресечения в отношении Новикова. В итоге исполнителя выпустили из-под домашнего ареста.

Как писали Dni.Ru, певец обвиняется в хищении 41 миллиона рублей у пайщиков ЖСК "Бухта Квинс". Ранее был задержан его компаньон, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.