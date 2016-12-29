Неожиданное решение суда по делу Новикова

Суд изменил меру пресечения в отношении шансонье Александра Новикова, обвиняемого по делу о хищении средств пайщиков ЖСК "Бухта Квинс". Исполнителя выпустят из-под домашнего ареста.

Свердловский областной суд 29 декабря рассмотрел апелляционную жалобу артиста. По решению суда Новиков должен являться на допросы по первому требованию следователей.

В ходе заседания за шансонье вступились известные артисты, Вилли Токарев и Владислав Медяник, пишет Life.ru. Председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил о готовности обеспечить певца залогом в размере трех миллионов рублей. Также Александра поддерживают Владимир Пресняков-старший и Никита Высоцкий.

Как писали Dni.Ru, шансонье Новиков обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, артист причастен к хищению 41 миллиона рублей у пайщиков при возведении коттеджного поселка "Бухта Квинс". Всего же 65 пайщиков вложили более 150 миллионов рублей, но поселок так и не был достроен.

Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал бизнес-партнера Александра, бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Он проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Новиков заявил, что сделает все для того, чтобы бывший замминистра вышел на свободу.