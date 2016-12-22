Скандал с шансонье Новиковым набирает обороты

Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна Крик души звезды "Холостяка" У Макарских украли 36 миллионов Бодров откровенно о смерти сына "Дом-2"
Шоу-бизнес

Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса

Барда Александра Новикова отпустили из полиции после допроса по делу о мошенничестве при строительстве поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге
Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар

Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
партнеры
Пятница 23 декабря
Лента новостей
21:56
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
21:44
ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения
21:22
Нападение на экс-премьера Франции попало на видео
20:37
Путина признали самой обсуждаемой персоной года
20:30
Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео
20:00
На дочь Трампа напали в самолете
19:59
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек
19:43
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
19:31
Михалков получил неожиданную поддержку в конфликте с Ельцин Центром
19:30
Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав
19:24
Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
19:11
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
19:07
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
18:52
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
18:51
Как встретить Новый год без вреда для здоровья
18:34
Лучший гаджет-2016
18:31
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
18:16
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
18:10
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон
18:09
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)
18:07
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"
17:50
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП
17:32
В семье Трампа случилось горе
17:30
Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена
17:21
Появились подробности смерти внука Сталина
17:16
Западные параноики увидели холодную войну в Москве
17:01
Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
16:57
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
16:50
Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes
16:32
Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов
16:21
Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги
16:18
Путин проводил в последний путь Андрея Карлова
15:56
Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы
15:51
Савченко поплатилась за встречу с Захарченко
15:29
На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс
15:22
Дальнобойщиков обложат двойным налогом
15:21
Разработан суперматрас для комфортного сна
15:06
Значение имени Виктория
15:03
"Боярышник" будут продавать по рецептам
14:49
Внук Сталина умер на улице в Москве
14:24
Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор
14:18
Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
14:09
Тяжелый опыт Светланы Ходченковой
14:07
Инна Чурикова в больнице с переломом
14:07
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
14:06
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
13:53
Собчак резко подорожала после родов
13:36
Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
13:27
Телохранители министров следили друг за другом на встрече в Москве
13:27
Игорь Николаев показал новую "русалку"
13:25
Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
13:21
В России начнут создавать новый самолет "судного дня"
13:12
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
13:11
Киевский суд приказал обыскать Путина
13:08
Слабая Европа завидует победам Путина
12:57
Украину обманули американские дроны
12:54
АвтоВАЗ анонсировал две новинки
12:53
Анисина: Я избаловала Джигурду
12:50
Панайотов назвал победителя шоу "Голос"
12:43
В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН
12:32
Запад признал победу Путина в холодной войне
12:29
Арнтгольц родила второго ребенка
12:25
В Москве умер старейший профессор МГУ
12:22
Гришаева на последнем издыхании завалилась на бок
12:11
Посла США в Японии высмеяли за "танец любви" (видео)
12:11
Пригожин накинулся на обидчиков Валерии
12:07
Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
12:05
Звезда "Интернов" поразила кардинальной сменой имиджа
12:01
Названы имена пострадавших при взрыве у метро
11:47
Кто из россиян потеряет работу в 2017 году
11:31
Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
11:21
Бодров впервые откровенно о смерти сына
11:05
Сын Татьяны Васильевой проклял бывшую жену
10:55
Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры
10:53
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
10:50
Путина нашли в текстах Нострадамуса
10:48
Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
10:40
Видеотрансляция прощания с послом Андреем Карловым
10:28
41-летняя Анна Банщикова ждет третьего ребенка
10:08
Россияне будут оплачивать ЖКУ по-новому
10:07
В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
10:07
Филипп Киркоров нарядился как петух
09:41
У Макарских украли 36 миллионов
09:38
Киев выкупил банк Коломойского за один доллар
09:23
Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира
09:13
Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника
09:10
Крик души звезды "Холостяка"
08:42
"Мажор" Прилучный с женой покидает Москву
08:39
Мировой биатлон восстал против России
08:29
Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна
08:13
Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича
08:07
История Госдумы: от времен империи к федерации
07:22
На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
22:51
О Розе Сябитовой распустили грязные сплетни
22:02
Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы
21:53
Путин объяснил отсутствие охраны у посла Карлова
21:41
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
21:17
Скончался актер Вячеслав Шалевич
21:10
Во Внуково экстренно сел неисправный самолет
20:59
В скандал с Летучей вмешался Роспотребнадзор

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Шоу-бизнес

Скандал с шансонье Новиковым набирает обороты

Александр Новиков. Фото: a-novikov.ru
Известного барда, худрука Уральского театра эстрады Александра Новикова могут обвинить в мошенничестве. Исполнителя с распростертыми объятиями ждут в екатеринбургском ГСУ. По одной из версий, он причастен к громкой афере с коттеджным поселком "Бухта Квинс".
прочитано 13248 раз

Александр Новиков известен как автор более чем 300 городских романсов с красивыми названиями "Помнишь, девочка?", "Извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Школьный роман", "Город древний". Когда исполнитель в белом пиджаке выходил на сцену и чарующим баритоном исполнял печальные песни о жизни и любви, мало кто мог остаться равнодушным. Народ его любил.

Поэтому, и когда шансонье принялся активно рекламировать строящийся коттеджный поселок "Бухта Квинс", ему поверили. Это лучшее место на земле, утверждал Новиков. "Потому что я там живу! Лучше рядом со мной, чем с кем-нибудь", – уверял он поклонников. Конечно, слова известного исполнителя сомнений не вызывали. "Я решил, что уж кто-кто, а известный певец никуда не денется", – объяснял позже один из пайщиков поселка, который так и не был достроен.

Всего планировалось построить 20 тысяч квадратных метров жилья. В 2011 – 2012 годах 65 человек в надежде поселиться в райском уголке на берегу озера Шарташ выложили в общей сложности 150 миллионов рублей, но недвижимостью так и не обзавелись. Строительство поселка прекратилось.

"Потому что я там живу! Лучше рядом со мной, чем с кем-нибудь".

Примечательно, что Александр являлся соучредителем компании "Домбери" – застройщика поселка. При этом бард утверждал, что сам стал жертвой – мол, он такой же пайщик, как и остальные. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). А одного из основных подозреваемых, бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова задержали только пару дней назад. Вызвали в региональное Главное следственное управление и Александра Новикова, но тот, по слухам, находился за границей.

Обманутые пайщики выходили на митинги, устраивали голодовки, приходили на судебные заседания. Не состоявшиеся жильцы "Бухты Квинс" считают певца виновником своих несчастий. Уверен в этом и правозащитник Дмитрий Рожин, представляющий их интересы.

"Мы изучили бухгалтерские документы и выяснили, что большую часть средств забирал Новиков, часть – Шилиманов, – пояснил юрист корреспонденту Dni.Ru. – При этом на стройку с граждан собиралось из расчета 60 тысяч рублей на один квадратный метр. А оставлялось где-то 28-27 тысяч рублей. Себестоимость квадратного метра была в пределах 33-34 тысяч. То есть изначально было понятно, что денег на строительство не хватит, стройка встанет".

Рожин возмущен тем, что расследование уголовного дела, возбужденного в прошлом ноябре, практически стоит на месте. "Люди, получается, без жилья на улице. А у нас собирают совещания, не предпринимают никаких действий. Зато Новиков в это время раздает интервью, что дружит с губернатором, прокурорами, руководителем регионального главка полиции. Бравирует своими связями – и его реально не трогают!" – негодует правозащитник.

Дмитрий Рожин. Фото: facebook.com/dmitry.rozhin

Как выяснилось, "Бухта Квинс" – не единственное пятно на репутации знаменитого шансонье. Еще один не достроенный его компанией объект – ЖСК "Соловьи". Что интересно, в обоих случаях земля находилась в собственности исполнителя. "Вам и мне никто же не предоставляет землю под строительство, а ему предоставили! Он не инженер, не строитель, – поделился Дмитрий с корреспондентом Dni.Ru. – Непонятно, за какие заслуги она ему выделяется – а потом происходит недострой. Конечно, он занимается творчеством и у него есть какие-то поклонники. Но творчество – это не основание для предоставления каких-то благ. И это не тот случай, чтобы списывать недострои на экономическую ситуацию".

Фото: vk.com/public55855259

По словам правозащитника, в деле о "королевской бухте" много белых пятен. Вопросы вызывает и образ жизни Новикова, который частенько позволяет себе путешествия за рубеж. "Он живет в Екатеринбурге, числится художественным руководителем театра. Возникает вопрос – что это за заграничные поездки? У нас отпуск один раз в году", – напоминает Рожин.

"Возникает вопрос уже к следствию – вы Новикова специально предупредили, чтобы он уехал?" 

Собеседник Dni.Ru считает, что задержание бывшего замминистра – серьезный шаг в расследовании громкого дела. Однако непонятно, почему следователи только сейчас добрались до шансонье. "До этого момента никто никаких вопросов Новикову не задал. Мера пресечения для него могла быть избрана значительно раньше. А то что получается – одного приглашают, а второй за границей. Все же понимали, что задержание Шилиманова вызовет определенный шум. Возникает вопрос уже к следствию – вы Новикова специально предупредили, чтобы он уехал?" – интересуется Дмитрий.

Александр Новиков. Фото: a-novikov.ru

Между тем сегодня, 22 декабря, Новикова действительно вызывали в областной главк. Помощник директора театра Анастасия Теодоракис сообщила, что он действительно намеревается прийти на допрос, тем более, что находится сейчас в Екатеринбурге, а вовсе не в США, как написали ряд изданий со ссылкой на собственные источники. Но удалось ли следователем пообщаться со звездой, осталось загадкой.

"Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области приняло решение воздерживаться от комментариев по делу "Бухты Квинс", – пояснили корреспонденту Dni.Ru в пресс-службе ведомства. – Пока руководство не даст новых указаний относительно персоны Новикова, мы не можем давать никакую информацию".

Судя по всему, сейчас бард настроен весьма оптимистично – в январе у Новикова запланировано несколько концертов в Новосибирске, Красноярске и других городах, рассказал в интервью Dni.Ru директор артиста Максим Лебедев. "Есть и в декабре крупные мероприятия", – добавил он, но беседовать на тему злосчастной "Бухты..." наотрез отказался.

Кстати, 22 декабря певец даст крупную пресс-конференцию, на которой, очевидно, изложит свою точку зрения. Правда, это станет возможным, только если следователи не станут настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Любовь Порываева22 декабря 2016, 18:01

комментарии

Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
Рената Литвинова лишила дочь наследства

Проишествия

Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Lifestyle

Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
Происшествия

Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
Шоу-бизнес

Арнтгольц родила второго ребенка

В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал новую "русалку"

Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Шоу-бизнес

Сурганова онемела из-за комы ребенка

Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
Филипп Киркоров нарядился как петух
Знаменитые актеры из Австралии

Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru