Скандал с шансонье Новиковым набирает обороты

Известного барда, худрука Уральского театра эстрады Александра Новикова могут обвинить в мошенничестве. Исполнителя с распростертыми объятиями ждут в екатеринбургском ГСУ. По одной из версий, он причастен к громкой афере с коттеджным поселком "Бухта Квинс".

Александр Новиков известен как автор более чем 300 городских романсов с красивыми названиями "Помнишь, девочка?", "Извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Школьный роман", "Город древний". Когда исполнитель в белом пиджаке выходил на сцену и чарующим баритоном исполнял печальные песни о жизни и любви, мало кто мог остаться равнодушным. Народ его любил.

Поэтому, и когда шансонье принялся активно рекламировать строящийся коттеджный поселок "Бухта Квинс", ему поверили. Это лучшее место на земле, утверждал Новиков. "Потому что я там живу! Лучше рядом со мной, чем с кем-нибудь", – уверял он поклонников. Конечно, слова известного исполнителя сомнений не вызывали. "Я решил, что уж кто-кто, а известный певец никуда не денется", – объяснял позже один из пайщиков поселка, который так и не был достроен.

Всего планировалось построить 20 тысяч квадратных метров жилья. В 2011 – 2012 годах 65 человек в надежде поселиться в райском уголке на берегу озера Шарташ выложили в общей сложности 150 миллионов рублей, но недвижимостью так и не обзавелись. Строительство поселка прекратилось.

"Потому что я там живу! Лучше рядом со мной, чем с кем-нибудь".



Примечательно, что Александр являлся соучредителем компании "Домбери" – застройщика поселка. При этом бард утверждал, что сам стал жертвой – мол, он такой же пайщик, как и остальные. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). А одного из основных подозреваемых, бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова задержали только пару дней назад. Вызвали в региональное Главное следственное управление и Александра Новикова, но тот, по слухам, находился за границей.

Обманутые пайщики выходили на митинги, устраивали голодовки, приходили на судебные заседания. Не состоявшиеся жильцы "Бухты Квинс" считают певца виновником своих несчастий. Уверен в этом и правозащитник Дмитрий Рожин, представляющий их интересы.

"Мы изучили бухгалтерские документы и выяснили, что большую часть средств забирал Новиков, часть – Шилиманов, – пояснил юрист корреспонденту Dni.Ru. – При этом на стройку с граждан собиралось из расчета 60 тысяч рублей на один квадратный метр. А оставлялось где-то 28-27 тысяч рублей. Себестоимость квадратного метра была в пределах 33-34 тысяч. То есть изначально было понятно, что денег на строительство не хватит, стройка встанет".

Рожин возмущен тем, что расследование уголовного дела, возбужденного в прошлом ноябре, практически стоит на месте. "Люди, получается, без жилья на улице. А у нас собирают совещания, не предпринимают никаких действий. Зато Новиков в это время раздает интервью, что дружит с губернатором, прокурорами, руководителем регионального главка полиции. Бравирует своими связями – и его реально не трогают!" – негодует правозащитник.

Как выяснилось, "Бухта Квинс" – не единственное пятно на репутации знаменитого шансонье. Еще один не достроенный его компанией объект – ЖСК "Соловьи". Что интересно, в обоих случаях земля находилась в собственности исполнителя. "Вам и мне никто же не предоставляет землю под строительство, а ему предоставили! Он не инженер, не строитель, – поделился Дмитрий с корреспондентом Dni.Ru. – Непонятно, за какие заслуги она ему выделяется – а потом происходит недострой. Конечно, он занимается творчеством и у него есть какие-то поклонники. Но творчество – это не основание для предоставления каких-то благ. И это не тот случай, чтобы списывать недострои на экономическую ситуацию".

По словам правозащитника, в деле о "королевской бухте" много белых пятен. Вопросы вызывает и образ жизни Новикова, который частенько позволяет себе путешествия за рубеж. "Он живет в Екатеринбурге, числится художественным руководителем театра. Возникает вопрос – что это за заграничные поездки? У нас отпуск один раз в году", – напоминает Рожин.

"Возникает вопрос уже к следствию – вы Новикова специально предупредили, чтобы он уехал?"



Собеседник Dni.Ru считает, что задержание бывшего замминистра – серьезный шаг в расследовании громкого дела. Однако непонятно, почему следователи только сейчас добрались до шансонье. "До этого момента никто никаких вопросов Новикову не задал. Мера пресечения для него могла быть избрана значительно раньше. А то что получается – одного приглашают, а второй за границей. Все же понимали, что задержание Шилиманова вызовет определенный шум. Возникает вопрос уже к следствию – вы Новикова специально предупредили, чтобы он уехал?" – интересуется Дмитрий.

Между тем сегодня, 22 декабря, Новикова действительно вызывали в областной главк. Помощник директора театра Анастасия Теодоракис сообщила, что он действительно намеревается прийти на допрос, тем более, что находится сейчас в Екатеринбурге, а вовсе не в США, как написали ряд изданий со ссылкой на собственные источники. Но удалось ли следователем пообщаться со звездой, осталось загадкой.

"Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области приняло решение воздерживаться от комментариев по делу "Бухты Квинс", – пояснили корреспонденту Dni.Ru в пресс-службе ведомства. – Пока руководство не даст новых указаний относительно персоны Новикова, мы не можем давать никакую информацию".

Судя по всему, сейчас бард настроен весьма оптимистично – в январе у Новикова запланировано несколько концертов в Новосибирске, Красноярске и других городах, рассказал в интервью Dni.Ru директор артиста Максим Лебедев. "Есть и в декабре крупные мероприятия", – добавил он, но беседовать на тему злосчастной "Бухты..." наотрез отказался.

Кстати, 22 декабря певец даст крупную пресс-конференцию, на которой, очевидно, изложит свою точку зрения. Правда, это станет возможным, только если следователи не станут настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу.