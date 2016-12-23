Новикова посадили под домашний арест

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга избрал меру пресечения известному шансонье Александру Новикову. Ближайшие два месяца певец проведет под домашним арестом в своей квартире на улице Никонова в Екатеринбурге.

"Ну что ж, теперь Новиков пропустит новогодний "сенокос" корпоративов, так что пусть граждане, сдавшие деньги на его концерты, поторопятся их забрать, – рассказал корреспонденту Dni.Ru правозащитник Дмитрий Рожин, присутствовавший на заседании суда. – Иначе получится как у пайщиков "Бухты Квинс" – ни денег, ни концертов".

Новиков обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, исполнитель причастен к хищению 41 миллиона рублей у пайщиков при строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс". Всего же 65 пайщиков вложили в стройку более 150 миллионов рублей, но поселок так и не был достроен.

Ранее Верх-Исетский суд арестовал бизнес-партнера Александра, бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Экс-чиновник проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Новиков заявил, что сделает все для того, чтобы бывший замминистра вышел на свободу.

Правозащитник Дмитрий Рожин, представляющий интересы обманутых пайщиков, утверждал, что, согласно документам, оказавшимся в его распоряжении, на строительство поселка с граждан собирали по 60 тысяч рублей за квадратный метр. При этом часть средств забирали Новиков и Шилиманов, оставляя "в работе" по 27-28 тысяч, пояснил Рожин корреспонденту Dni.Ru. "Себестоимость квадратного метра была в пределах 33-34 тысяч. То есть изначально было понятно, что денег на строительство не хватит, стройка встанет", – рассказывал правозащитник корреспонденту Dni.Ru.