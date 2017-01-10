Французская полиция осчастливила Ким Кардашьян. Правоохранители нашли 300 тысяч евро, принадлежавшие знаменитости.

Полиция обнаружила наличные деньги, украденные у Ким Кардашьян, сообщает французское издание Le Figaro, ссылаясь на источники, близкие к расследованию. Речь идет о внушительной сумме – примерно 300 тысячах евро, которые нашли при обысках в понедельник, 9 января.

Пожалуй, это обстоятельство должно хоть немного осчастливить Кардашьян и подсластить пилюлю. Однако в отношении украденных драгоценностей общей стоимостью в 8,5 миллионов евро полиция настроена пессимистично. Как полагают ее представители, обнаружить "ювелирку" не удастся.

Напомним, в 2016 году в Париже, куда Кардашьян приехала на Неделю моды, вооруженные люди несколько часов удерживали звезду реалити-шоу в заложниках. В результате налета у знаменитости пропали драгоценности на сумму не менее десяти миллионов долларов. В столицу Франции она приехала с матерью и сестрами. Кардашьян так сильно испугалась, что, вернувшись в Америку, спряталась дома и не покидала его на протяжении долгого времени.

Сама Ким уверена, что причиной преступления стало кольцо с огромным драгоценным камнем за 4,5 миллиона долларов, а также другие драгоценности, которыми она регулярно кичилась в соцсетях.

Кстати, упомянутое выше кольцо российские фанаты звезды называли булыжником. Подарил драгоценность сексапильной брюнетке ее муж Канье. Узнав о пропаже, щедрый рэпер решил утешить Ким и предложил купить ей такое же. Может, даже еще дороже. Однако Кардашьян наотрез отказалась.