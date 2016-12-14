Кардашьян утерла нос Трампу

Google подвела итоги уходящего года и выяснила, чьи селфи чаще искали интернет-пользователи. Выяснилось, что больше всего их интересовали автопортреты Ким Кардашьян.

На второй позиции оказались селфи телеведущей Шэрон Осборн, жены музыканта Оззи Осборна. Она попала в число победителей и из-за откровенных фотографий в поддержку Ким.

Третье место занял певец Ашер, четвертое – актер Себастиан Стэн. А вот избранному президенту США досталась лишь пятая строчка, пишет Time. У политика нет автопортретов, но его сторонникам очень хотелось полюбоваться ими.

Далее в рейтинге Google идут певцы Джаред Лето и Джастин Тимберлейк, фотомодель и актриса Николь Остин, актер Джеймс Франко и певица Кэти Перри. Примечательно, что Тимберлейк опубликовал автопортрет с избирательного участка, нарушив закон.

По информации издания, интерес к этому виду фотографий не угасает, а 2016 год и вовсе был признан пиком селфи. К примеру, Кардашьян переиздала свою книгу селфи с новыми снимками.