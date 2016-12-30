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Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
Филипп Киркоров поучаствовал почти во всех новогодних огоньках, которые завтра будут в эфире. И везде – с разными песнями, костюмами, номерами. Один, правда, едва не стоил артисту жизни.
"Ну а эту съемку, которая мне далась в прямом смысле слова практически ценой жизни, смотрите в новогоднюю ночь, уже в первые минуты 2017 года на канале "Россия", – подписал певец кадр со съемочной площадки праздничного концерта.
"За Вас молятся миллионы людей, вас хранит Аллах", "Отец двоих детей не должен ставить жизнь в цену, больно получите", "Не надо так больше рисковать! У Вас детки малые, семья", – комментируют ужаснувшиеся поклонники увиденное.
Стоит заметить, что этот номер Киркорова во многом повторяет выступление его бывшей супруги Аллы Пугачевой в программе "Новогодний аттракцион-1982". Тогда в цирке на Цветном бульваре певица исполняла свой суперхит "Миллион алых роз". По сценарию звезду поднимали на качелях под самый купол.
Но кто-то нерадивый не прикрепил страховку. И певица оказалась на высоте нескольких десятков метров на тоненькой раскачивающейся перекладине. При этом надо было справиться с боязнью высоты, продолжать петь и улыбаться. Позже Пугачева шутила по этому поводу: "Хорошо, что у меня одно место мягкое. Будь я худая – соскользнула бы".
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