Певец Владимир Кузьмин сильно изменился

Владимир Кузьмин стал гостем новогоднего выпуска передачи "Пусть говорят". 61-летний артист пришел в студию вместе с молодой женой Екатериной. По мнению фанатов, артист сильно изменился.

Владимир Кузьмин уже 15 лет счастливо женат на высокой стройной блондинке с длинной косой Екатерине. В передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" супруги вспомнили, как они познакомились.

"Я отдыхала с родителями в Анапе. У Володи там был концерт. И мы с подругами подошли к нему, чтобы попросить автограф, и Владимир нас пригласил на концерт. Ну а как там дальше было я уже не помню..." – со смехом закончила Екатерина.

Ей помог Владимир. "Ее родители одну не отпустили на концерт. Потом мы все вместе пошли в ресторан. Ну а через год поженились", – коротко изложил свою версию их знакомства Кузьмин.

Далее Малахов показал выпуск передачи "Большая стирка" (аналог "Пусть говорят") аж от 2003 года. Там значительно более молодые Кузьмин с женой также рассказывали историю их знакомства, а в конце под дружные крики зала "горько!" поцеловались. Видя эти кадры, Владимир и Екатерина смущенно заулыбались. "Какие мы откровенные были", – отметила супруга Кузьмина.

Оценивая ту себя, Екатерина подвела итог: "Я рада за нее. Такая смешная... Я совсем молоденькая там, конечно". Когда же Малахов поинтересовался у Кузьмина, что случилось с ним за эти 15 лет, он похвастался выпуском десяти альбомов, записью 100 песен, а пять лет назад получил звание Народного артиста. Разумеется, не обошлось без выступления певца. Владимир исполнил свой бессмертный хит "Пять минут от дома твоего". Отметим, что Екатерина немедленно встала и начала подпевать мужу, сияя лучезарной улыбкой.

Послу выхода в эфир передачи пользователи Сети обратили внимание на внешность 61-летнего Кузьмина. Блогеры буквально не узнали любимого артиста. Комментаторы заявили, что лицо Кузьмина почему-то малоподвижно и подозрительно гладко, как-то осунулось, а глаза стали больше. Некоторые обратили внимание, что исполнитель что-то сделал и с зубами.

Пользователи Сети выразили несколько версий, что случилось с Владимиром. По мнению некоторых блогеров, Кузьмин решил воспользоваться услугами пластических хирургов, чтобы "соответствовать" молодой жене. Ведь старость никто не отменял. Другие предположили, что всему виной чрезмерное увлечение артиста алкоголем.

Так, в ноябре 2015 года Кузьмин попал в скандал, когда певец дал концерт в Ростове-на-Дону. Выступление рокера шокировало его многочисленных поклонников: он вышел на сцену абсолютно пьяным. Как утверждали СМИ, Кузьмин даже не шел, а брел к микрофону. На ремне висела гитара, но играть он на ней не мог, хотя попытки были. Хуже всего слушателям стало, когда рокер запел: это было похоже на вой.