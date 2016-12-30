Певец Владимир Кузьмин сильно изменился

Джоли сделала подарок Питту Лоза обнаружил странности в катастрофе Ту-154 Оставившая Россию Бузова сделала неутешительный вывод "Дом-2" У Шпицы роман с гитаристом "Браво"
Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"

Певица объяснила свое интересное положение
Шоу-бизнес

Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"

По роковому совпадению на престижных музыкальных телеконкурсах певец всегда становится вторым
партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:42
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:27
За что любят новый год
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
10:53
Как необычно встретить Новый год
10:49
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
10:47
Простые и вкусные закуски для новогоднего стола
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:31
Секреты новогоднего телевидения
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
22:08
Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:31
Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
18:08
Кого забрал 2016 год
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:50
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
15:49
Украина хочет судить Россию за дружбу
15:44
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
15:28
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
15:18
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
15:14
Новогоднее суеверие Ирины Хакамады
14:59
Виторган обнародовал имя сына от Собчак
14:52
Путин ввел санкции против Северной Кореи
14:46
Обезумевший Обама придумал санкции против детей
14:44
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
14:40
Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
14:36
Необычный рецепт оливье на Новый год
14:28
Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве
14:27
Лохматая Гагарина предстала без макияжа
14:04
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
13:51
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев
13:48
Темнокожая звезда разочаровала Нагиева
13:42
Мигрант снял скальп с девушки в Подмосковье
13:40
Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
13:29
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны
13:17
В ресторане в центре Москвы загорелся жир
13:14
Очередной позор несистемной оппозиции
13:11
Звезды встречают Новый год на пляжах
13:06
Захарова опровергла закрытие американской школы в Москве
13:00
Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией
12:49
В Госдуме предлагают вернуть колхозы
12:35
Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы
12:31
Тарасов опечален разводом с Бузовой
12:30
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
12:19
Как высылали российских дипломатов
12:07
Новогодний конфуз Ларисы Долиной
12:02
Русофрения – болезнь 21 века
11:56
Приметы и обряды на Новый год
11:49
Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154
11:45
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
11:31
Как Нетребко развлекается в Австрии
11:29
Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
11:13
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Шоу-бизнес

Певец Владимир Кузьмин сильно изменился

Владимир Кузьмин. Фото: GLOBAL LOOK press
Владимир Кузьмин стал гостем новогоднего выпуска передачи "Пусть говорят". 61-летний артист пришел в студию вместе с молодой женой Екатериной. По мнению фанатов, артист сильно изменился.
прочитано 20579 раз

Владимир Кузьмин уже 15 лет счастливо женат на высокой стройной блондинке с длинной косой Екатерине. В передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" супруги вспомнили, как они познакомились.

ПО ТЕМЕ

У Кузьмина проблемы с молодой женой

Почему Кузьмин качался и выл на сцене

Кузьмин показал любовное фото с Пугачевой

 Владимир Борисович Кузьмин

Владимир Борисович Кузьмин музыкант, рок-вокалист, автор песен

"Я отдыхала с родителями в Анапе. У Володи там был концерт. И мы с подругами подошли к нему, чтобы попросить автограф, и Владимир нас пригласил на концерт. Ну а как там дальше было я уже не помню..." – со смехом закончила Екатерина.

Ей помог Владимир. "Ее родители одну не отпустили на концерт. Потом мы все вместе пошли в ресторан. Ну а через год поженились", – коротко изложил свою версию их знакомства Кузьмин.

Фото: 1tv.ru

Далее Малахов показал выпуск передачи "Большая стирка" (аналог "Пусть говорят") аж от 2003 года. Там значительно более молодые Кузьмин с женой также рассказывали историю их знакомства, а в конце под дружные крики зала "горько!" поцеловались. Видя эти кадры, Владимир и Екатерина смущенно заулыбались. "Какие мы откровенные были", – отметила супруга Кузьмина.

Оценивая ту себя, Екатерина подвела итог: "Я рада за нее. Такая смешная... Я совсем молоденькая там, конечно". Когда же Малахов поинтересовался у Кузьмина, что случилось с ним за эти 15 лет, он похвастался выпуском десяти альбомов, записью 100 песен, а пять лет назад получил звание Народного артиста. Разумеется, не обошлось без выступления певца. Владимир исполнил свой бессмертный хит "Пять минут от дома твоего". Отметим, что Екатерина немедленно встала и начала подпевать мужу, сияя лучезарной улыбкой.

Послу выхода в эфир передачи пользователи Сети обратили внимание на внешность 61-летнего Кузьмина. Блогеры буквально не узнали любимого артиста. Комментаторы заявили, что лицо Кузьмина почему-то малоподвижно и подозрительно гладко, как-то осунулось, а глаза стали больше. Некоторые обратили внимание, что исполнитель что-то сделал и с зубами.

Фото: 1tv.ru

Пользователи Сети выразили несколько версий, что случилось с Владимиром. По мнению некоторых блогеров, Кузьмин решил воспользоваться услугами пластических хирургов, чтобы "соответствовать" молодой жене. Ведь старость никто не отменял. Другие предположили, что всему виной чрезмерное увлечение артиста алкоголем.

Так, в ноябре 2015 года Кузьмин попал в скандал, когда певец дал концерт в Ростове-на-Дону. Выступление рокера шокировало его многочисленных поклонников: он вышел на сцену абсолютно пьяным. Как утверждали СМИ, Кузьмин даже не шел, а брел к микрофону. На ремне висела гитара, но играть он на ней не мог, хотя попытки были. Хуже всего слушателям стало, когда рокер запел: это было похоже на вой.

Автор: Наталья Аряева30 декабря 2016, 10:07

комментарии

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Происшествия

В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Происшествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева

Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Общество

Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"

Шоу-бизнес

Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru