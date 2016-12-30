Певица объяснила свое интересное положение
По роковому совпадению на престижных музыкальных телеконкурсах певец всегда становится вторым
Певец Владимир Кузьмин сильно изменился
Владимир Кузьмин уже 15 лет счастливо женат на высокой стройной блондинке с длинной косой Екатерине. В передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" супруги вспомнили, как они познакомились.
"Я отдыхала с родителями в Анапе. У Володи там был концерт. И мы с подругами подошли к нему, чтобы попросить автограф, и Владимир нас пригласил на концерт. Ну а как там дальше было я уже не помню..." – со смехом закончила Екатерина.
Ей помог Владимир. "Ее родители одну не отпустили на концерт. Потом мы все вместе пошли в ресторан. Ну а через год поженились", – коротко изложил свою версию их знакомства Кузьмин.
Далее Малахов показал выпуск передачи "Большая стирка" (аналог "Пусть говорят") аж от 2003 года. Там значительно более молодые Кузьмин с женой также рассказывали историю их знакомства, а в конце под дружные крики зала "горько!" поцеловались. Видя эти кадры, Владимир и Екатерина смущенно заулыбались. "Какие мы откровенные были", – отметила супруга Кузьмина.
Оценивая ту себя, Екатерина подвела итог: "Я рада за нее. Такая смешная... Я совсем молоденькая там, конечно". Когда же Малахов поинтересовался у Кузьмина, что случилось с ним за эти 15 лет, он похвастался выпуском десяти альбомов, записью 100 песен, а пять лет назад получил звание Народного артиста. Разумеется, не обошлось без выступления певца. Владимир исполнил свой бессмертный хит "Пять минут от дома твоего". Отметим, что Екатерина немедленно встала и начала подпевать мужу, сияя лучезарной улыбкой.
Послу выхода в эфир передачи пользователи Сети обратили внимание на внешность 61-летнего Кузьмина. Блогеры буквально не узнали любимого артиста. Комментаторы заявили, что лицо Кузьмина почему-то малоподвижно и подозрительно гладко, как-то осунулось, а глаза стали больше. Некоторые обратили внимание, что исполнитель что-то сделал и с зубами.
Пользователи Сети выразили несколько версий, что случилось с Владимиром. По мнению некоторых блогеров, Кузьмин решил воспользоваться услугами пластических хирургов, чтобы "соответствовать" молодой жене. Ведь старость никто не отменял. Другие предположили, что всему виной чрезмерное увлечение артиста алкоголем.
Так, в ноябре 2015 года Кузьмин попал в скандал, когда певец дал концерт в Ростове-на-Дону. Выступление рокера шокировало его многочисленных поклонников: он вышел на сцену абсолютно пьяным. Как утверждали СМИ, Кузьмин даже не шел, а брел к микрофону. На ремне висела гитара, но играть он на ней не мог, хотя попытки были. Хуже всего слушателям стало, когда рокер запел: это было похоже на вой.
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