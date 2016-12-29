Джоли сделала подарок Питту на Рождество

Иностранные СМИ сообщили, что Анджелина Джоли сделала подарок своему бывшему мужу Брэду Питту на Рождество. Актриса позволила экс-супругу увидеть детей в этот важный семейный праздник.

По словам осведомленных источников, Брэд был растроган такой редкой милостью со стороны ожесточившейся Анджелины. Он буквально осыпал новогодними подарками шестерых детей – 15-летнего Мэддокса, 13-летнего Пакса, 11-летнюю Захару, десятилетнюю Шайло и восьмилетних близнецов Нокс и Вивьен.

Говорят, Питт потратил целое состояние на презенты для оравы малышей. Как сообщает издание US Magazine, актер встретился с отпрысками с разрешения Джоли.



Более того, Анджелина сама организовала это свидание в максимально комфортных для всех условиях. Правда, за всеми действиями Брэда внимательно наблюдал назначенный судом психотерапевт. К счастью, присутствие специалиста не лишило семейный праздник душевности.

"Брэд действительно повидался с детьми и обменялся с ними праздничными подарками", – подтвердил эту информацию источник из близкого окружения пары и добавил, что Рождество в семье разводящихся голливудских актеров обошлось без ссор и скандалов.

К слову, на другой семейный праздник – День благодарения – Джоли не позвала Питта. Она запретила ему отмечать эту дату с ней и детьми. После столь категоричного отказа актер нашел утешение с мужчиной. Расстроенный Питт, отчаянно скучающий по своим отпрыскам, был вынужден отметить важный семейный праздник не с близкими, а с другом.

Папарацци выяснили, что Брэд и его приятель отправились на остров, где безутешный муж и отец зализывал свои душевные раны на роскошной частной вилле. Была ли у него на столе традиционная индейка, не сообщается. А Джоли, по слухам, отпраздновала День благодарения с детьми в Лос-Анджелесе.