Новая горькая утрата Брэда Питта

В жизни Брэда Питта новая горькая утрата. Говорят, голливудский актер расстается с семейным поместьем, где он был так счастлив с Анджелиной Джоли и детьми.

В близком окружении Брэда Питта утверждают, что актер достаточно набрался сил, чтобы окончательно порвать со своим прошлым. В частности, с Анджелиной Джоли. Якобы голливудский актер расстается с их поместьем Шато Мираваль.

Влюбленные на протяжении трех лет арендовали коттедж и огромную прилегающую территорию, пока в 2008 году не решились-таки купить его. Анджелина Джоли и Брэд Питт, а также их многочисленное потомство провели там самые радостные годы. Именно поэтому Питту "тяжело и больно, но необходимо" расстаться с поместьем, утверждают приятели Брэда.

"После разрыва с Энджи Брэд просто не может найти в себе силы вернуться в то место, где они все были когда-то счастливы!" – разоткровенничался с представителями прессы друг голливудского актера.

В близком окружении рассказали, что теперь Питт намерен проводить больше времени в Америке. В частности, в Калифорнии. И о Шато Мираваль он пытается как можно быстрее забыть. "Для Брэда поместье стало домом разбитых надежд и мечтаний", – цитирует приятеля Питта Radar Online.

Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί «βάζουν το Chateau Miraval και τους περιζήτητους αμπελώ ... - https://t.co/nujQSUBVDo pic.twitter.com/hnRWr2SFkQ — hoang (@hoang09259598) 5 ноября 2016 г.

Напомним, Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября, официальной причиной назвав непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Также она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Кроме того, пошли слухи, что Брэд Питт закрутил роман с партнершей по фильму "Союзники" Марион Котийяр. Однако французская актриса опровергла эту информацию.

Переживания из-за развода и отчаянная борьба за единоличную опеку над многочисленным потомством привели к тому, что вес Анджелины Джоли перешел критическую отметку в 34 килограмма. Отметим, что и Питт заметно похудел из-за волнений.