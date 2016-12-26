Звезда "Дома-2" сменила пол

Звезда "Дома-2" Алекандра Гозиас сообщила в своем микроблоге, что сменила пол. Участница телестройки любви пошла на такую жертву ради победы в конкурсе "Свадьба на миллион".

Фамилия Гозиас известна даже тем, кто не видел ни одного выпуска "Дома-2". Александра прославилась тем, что послала матом ведущую проекта Ольгу Бузову в эфире и никакого наказания за это не понесла.

Теперь же о девушке заговорили вновь, но уже в связи со сменой пола. На лице миловидной блондинки внезапно появилась щетина.

Преобразившаяся Гозиас напоминает триумфатора "Евровидения" Кончиту Вурст. Интересно, что сама Александра планировала стать похожей на своего возлюбленного, тоже участника "Дома-2" Константина Иванова.

Перемены во внешности Гозиас объяснила просто: она опустила бороду, надела мужскую одежду, массивные украшения и часы исключительно ради конкурса. По условиям состязания, женщинам надо было превратиться в своих избранников, а мужчинам, соответственно, временно примкнуть к прекрасному полу.

По словам очевидцев, Александра и ее благоверный настолько органично перевоплотились друг в друга, что были на голову выше других участников. Достойную конкуренцию им смогли составить только Чуевы.

Фото опубликовано Aleksandra Gozias (@gozias) Дек 26 2016 в 1:41 PST

"Похожа я на Костю????? – поинтересовалась Гозиас у подписчиков в Instagram. – А вчера на конкурсе "свадьба на миллион" мы поменялись ролями со своими мужчинами. И по заданию @domkadoni делали импровизацию на нашу жизнь. Все ребята сказали , что мы с Чуевыми вчера были лучшие!) спасибо 😝".

Фото опубликовано konstantinomg (@konstantinomg) Дек 15 2016 в 8:52 PST

Однако пользователи Сети не пощадили Александру и заявили, что она совсем не похожа на Иванова. В ее огрубевших чертах лица комментаторы упорно видят Кончиту Вурст и звезду "Дома-2" Евгения Кузина. Другие и вовсе заприметили на фото трубочиста или бомжа. "Саша, это ты так по утрам без макияжа выглядишь?", "Как будто утром не умылась 😂" – потешаются комментаторы.