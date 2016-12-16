Звезда "Дома-2" заговорила об издевательствах продюсеров

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2. Остров любви" Мария Ильина после ухода с проекта откровенно рассказала, каково ей приходилось на Сейшелах. По словам девушки, авторы передачи невнимательно относились к участникам – ей даже приходилось выполнять задания продюсеров с температурой под 40.

"Закончились эфиры, могу смело высказаться и честно. Как только мы приехали в Москву, нам ведущие дали понять, что никого из нас на проекте они видеть больше не хотят, – высказалась звезда на страничке в соцсети. – Самое ужасное, что мы не показали свои стороны, как хорошие, так и плохие. Но! Мы не актеры! Некоторые из нас никогда не снимались вообще! И многие просто не понимали, куда они попали. Неужели трудно было хотя бы чуточку помочь, наставить и проявить капельку понимания?! Я как зритель, который смотрел проект долгое время, поняла, что дико не хватает настоящих отношений, искренности и порядочности. Была уверена на 100%, что я нужна проекту и все получится. Мол, расфуфыренных профурсеток с трассы и так до фига. Эскортниц тоже".

Девушка очень радовалась, когда прошла кастинг, без оглядки полетела на остров. Затем руководство передачи стало все время менять участников. "Вы можете себе представить? – возмутилась Мария. – Ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Ты можешь влюбиться, ты можешь отдаться. А завтра возьмут и отправят домой либо тебя, либо его. У всех начала происходить каша в голове. Начали тухнуть даже самые сильные. Мы чувствовали себя гостями острова, а не жителями. Мы не понимали в итоге вообще, что можно делать, а что нельзя. Нас загнали в тупик!"

Кроме того, многие обитатели острова заболели лихорадкой, продолжила девушка. "Говорите, я амеба? А я вам расскажу, что такое стоять в жару 40 с температурой 40 и с дикой сыпью по всему телу, которая невероятно сильно чешется. Я не уехала в больницу и боролась за Елисея в конкурсах, чтоб не дай бог не пропустить день борьбы. Я перетягивала канат руками, хотя от сыпи не могла даже ложку нормально держать, но шла и боролась. Не показывают слез, когда сдают нервы и ты разбиваешь руки от психа, потому что не дают просто полежать полчаса, когда выпила таблетку! Выезжала на свидание вся бордовая в крапинку, но я выезжала! А знаете что самое обидное? Моя искренность на острове оказалась-то никому и не нужна. И тогда я не поняла, зачем меня пригласили на проект, ведь с самого первого дня говорила: я не игрок. Я пришла за ОТНОШЕНИЯМИ!!! Как можно наиграть симпатию? Зачем дурить зрителя и врать самому самой себе?"

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что продюсеры решили досрочно закрыть второй сезон проекта "Дом-2. Остров любви". Авторы программы посчитали, что прежние участники не хотят делать то, ради чего приехали на остров – строить любовь. Теперь на Сейшелы отправились шесть ярких пар: Марина Африкантова и Андрей Чуев, Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, Александра Гозиас и Константин Иванов, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц, а также Евгений Кузин и Александра Артемова.