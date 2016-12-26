Фанаты обругали памятник Фриске

На могиле Жанны Фриске наконец установили памятник. Однако фанаты обругали скульптуру, заявив, что монумент совершенно не похож на покойную певицу.

24 декабря на могиле Жанны Фриске, расположенной на Николо-Архангельском кладбище, появился памятник. Скульптура размером 170 см представляет собой фигуру певицы. Рядом с монументом стоит плита из черного камня, где, помимо имени певицы дат рождения и смерти, выбиты слова из хита Жанны "А на море белый песок": "Буду очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко".

В Интернете немедленно отреагировали на изображение памятника Фриске, фотография которого получила большое распространение. По мнению большинства фанатов, скульптура совсем не похожа на Жанну.

"Не похожа совсем....", "Лицо совсем другое", "Не похожа..Хочется увидеть не на фото ..", "Извините, я. возможно, чего то не понимаю... но на первый взгляд совсем не похожа.... словно какая то старая женщина случайно оказавшаяся на могиле жанночки.... уж простите...", "Не похожа совсем...если бронза искажает,сложно понять зачем выбран такой материал..." – написали поклонники покойной артистки.

Фото опубликовано Памяти Жанны Фриске (@fanfriske) Дек 25 2016 в 10:39 PST

Недовольным фанатам ответила младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она объяснила, что причина в "непохожести" материал, из которого сделан памятник певице. "друзья мои, во-первых, фото всегда искажает...во-вторых бронза никогда не передаст 100 % сходства.... в-третьих, все привыкли видеть Ее с улыбкой, макияжем и тд..... когда увидите в живую, поймете что похожа..." – написала Наталья Фриске.

К слову, некоторые пользователи Сети задались вопросом, видел ли памятник бывший гражданский муж Жанны Фриске, телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев. И если видел, то понравилась ли ему скульптура. Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий пока не высказался относительно памятника любимой женщине.