Бывший любовник Фриске пришел на шоу Гузеевой

Бывший возлюбленный певицы Жанны Фриске пришел на шоу "Давай поженимся" Примечательно, что мужчина не сразу признался, кто была его дама сердца.

Еще до встречи с Дмитрием Шепелевым Жанна Фриске четыре года жила с танцором из своего коллектива по имени Петр. О романтических отношениях танцовщика и певицы знали только самые близкие. Ни Жанна, ни ее экс-возлюбленный не афишировали свои отношения.

Интересно, что о романе с артисткой Петр не сразу рассказал редакторам передачи "Давай поженимся". На собеседовании мужчина рассказал, что в молодости работал танцором в коллективе популярной певицы, и у них был роман. "Это был любовь всей моей жизни!" – признался он. По словам парня, именно живя с артисткой, он понял, что никогда не "натанцует" на квартиру и хорошую машину, поэтому в итоге занялся строительным бизнесом.

Редакторы так обработали Петра, что он назвал имя своей бывшей возлюбленной. Тем не менее, создатели передачи утверждают, что мужчина не пытается пропиариться на имени покойной певицы. "Наш герой еще не раз звонил, сомневался, стоит ли вообще произносить имя Жанны в эфире. Мы еле его уговорили!" – рассказала креативный продюсер программы Екатерина Муравицкая.

Наоборот, Петр пришел на шоу как рядовой жених. "Сказал, что ему 33 года, увлекается серфингом, катается на сноуборде, имеет свой строительный бизнес. На собеседовании разговорились. На проекте он хотел найти "несовременную" женщину. "Я не понимаю тех, кто уже на первом свидании рассчитывает на секс, – сказал Петр. – И даже если девушка сама захочет этого, меня подобное, наверное, оттолкнет". Более того, жених был даже готов отложить интим до первой брачной ночи. "Ведь если я уже буду любить девушку, то все остальное не имеет значения!" – сказал он. Конечно, мы были покорены!" – цитирует Муравицкую "Телепрограмма".