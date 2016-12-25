Кобзон чудом спасся в крушении самолета

По счастливой случайности артиста не было на злополучном борту. Ему помешали личные обстоятельства.

Иосиф Кобзон мог лететь в самолете, потерпевшем утром катастрофу в акватории Черного моря. "14 числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля имени Александрова. – Прим. ред.) просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более, что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз", – цитирует певца ТАСС.

По словам артиста, он пообещал полететь вместе с ансамблем в следующий раз. "Но видите, как следующий раз обернулся", – заключил Кобзон. Оказалось, что ранее он много раз выступал вместе с погибшим прославленным коллективом. "Я искренне сожалею, для меня это просто шоковое известие. Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории. Они летели на боевое задание", – подчеркнул он.

Напомним, что на борту рухнувшего самолета находились 92 человека: восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое федеральных государственных гражданских служащих, глава международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), девять сотрудников средств массовой информации и 64 артиста ФБГУ "Ансамбль им. Александрова".

