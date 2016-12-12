Как Пугачева и Галкин украсили дворец в Грязи к Новому году

В интернете обсуждают праздничное убранство дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. По мнению пользователей Сети и акул пера, супруги украсили свой особняк роскошно.

Если раньше дом звезд называли замком, то в блеске новогодних гирлянд он превратился в настоящий дворец. Снимком из святая святых поделилась близкая подруга "Пугалкиных" (такое прозвище в народе дали Алле и Максиму на манер Бранджелины и Тарабузиков) Елена Север.

"Прекрасный вечер в прекрасной компании !! 😍" – похвасталась телеведущая. Глазастые зеваки на мутном фото издалека разглядели, что фасад особняка украшен гирляндами, а вокруг дома стоят наряженные елки.

"Как здорово!", "Великолепно выглядят как сказочный дворец!!! Молодцы!!", "Такие земные, без пафоса. Радуюсь Алле и Максу, очень приятно всегда на них смотреть. Сразу видно, что люди наслаждаться жизнью. Молодцы😙", – принялись восторгаться почитатели яркой пары.

Фото опубликовано Елена Север (@sever_elena) Дек 10 2016 в 1:30 PST

Говорят, внутри дворца настолько уютно и хорошо, что выходить из него никуда не хочется. Особенно в такую стужу, как сейчас. В одном из недавних интервью Пугачева рассказала, что на новый год она никуда уезжать не собирается. Будет отмечать праздник в своей замечательной деревне Грязь с семьей и многочисленными друзьями. "Дома сидим, вот и все. Раньше куда-то ездили, а теперь все к нам", – заявила хлебосольная хозяйка, которая считается первой поварихой на деревне.

@maxgalkinru @alla_orfey Спасибо за чудесный вечер!!! ✨�� Фото опубликовано Елена Север (@sever_elena) Дек 10 2016 в 1:39 PST

Напомним, соседи Аллы и Максима как-то раз нашептали репортерам, что личная кухарка учится у Примадонны готовить, а потом делится опытом с остальными местными жителями. Коронное блюдо Аллы – котлеты с яблоками. "Яблочки трет на терке и в фарш вводит, мясо жарилось сочнее и мягче, – не скрывая восхищения сообщила соседка знаменитых супругов баба Тоня. – Яблочки те сама собирает".

А еще соседка похвалила огород артистов. Особенно хорошо растут у Пугачевой и Галкина картошка, огурцы, подсолнухи, капуста, горох, помидоры и кукуруза. Цветы тоже просто загляденье, особенно желтые тюльпаны, гладиолусы и хризантемы. Также исполнительница выращивает полезные растения: гусиные лапки, бессмертник, чистотел и хрен.

