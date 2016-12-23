Скандальный Новиков пригрозил клеветникам

Певец Александр Новиков, которому было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", утверждает, что стал жертвой недобросовестных журналистов. Шансонье пообещал обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться с сотрудниками прессы, якобы оклеветавшими его.

"Клеветническая кампания, которая развернута в прессе против меня, беспрецедентна по наглости и количеству клеветы, – пояснил Александр. – Меня в утвердительной форме называют мошенником, вором, потенциальным убийцей. Я прошу считать мое интервью официальным заявлением в адрес Генеральной прокуратуры в лице заместителя генерального прокурора по УрФО Пономарева Юрия Александровича и просьбой вмешаться, дать оценку происходящему и привлечь к ответственности лиц, в этом участвующих. Все материалы и скриншоты готов представить".

Напомним, Новикова обвиняют в хищении 41 миллиона рублей у пайщиков при строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс". Всего же 65 пайщиков вложили в стройку более 150 миллионов рублей, но поселок так и не был достроен. Сегодня, 23 декабря, суд должен избрать Новикову меру пресечения. При этом шансонье не признает свою вину. "Я и сейчас считаю себя понесшим наибольшие материальные убытки и моральные издержки. А статус у меня один – вне зависимости от бумажонок – порядочного человека", – цитирует его Ura.ru.

Бард добавил, что не собирается пользоваться поддержкой влиятельных покровителей, однако пообещал сделать все, чтобы его бизнес-партнер, бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который 23 декабря был арестован, вышел на свободу. "Никакой административной поддержкой я не пользовался и не собираюсь попрошайничать, просить о какой-либо защите... Конечно, сделаю все, чтобы Шилиманова выпустили. Я своих никогда не бросаю", – подчеркнул исполнитель.