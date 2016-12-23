Партнер скандального шансонье Новикова арестован

Бизнес-партнер барда Александра Новикова, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов арестован. Соответствующее решение о мере пресечения вынес сегодня, 23 декабря, суд Верх-Исетского района Екатеринбурга.

"Михаил Шилиманов арестован до 18 февраля, его отправят в СИЗО, – сообщил корреспонденту Dni.Ru присутствовавший на завещании правозащитник Дмитрий Рожин. – Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, решение суда выслушивал по видео-конференц-связи".

Шилиманов обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ранее он был задержан на 72 часа.

Бизнес-партнером Шилиманова был бард Александр Новиков. Совсем скоро станет известно, какую меру пресечения утвердит суд в его отношении. Исполнителя обвиняют в хищении 41 миллиона рублей у пайщиков при строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс". Среди его застройщиков был сам Новиков, его сын Игорь и компания "ФМБ".

Поселок так и не был достроен. Всего пострадали 65 пайщиков, вложивших в строительство в общей сложности 150 миллионов рублей. "Мы изучили бухгалтерские документы и выяснили, что большую часть средств забирал Новиков, часть – Шилиманов, – говорил в интервью корреспонденту Dni.Ru правозащитник Дмитрий Рожин. – При этом на стройку с граждан собиралось из расчета 60 тысяч рублей на один квадратный метр. А оставлялось где-то 28-27 тысяч рублей. Себестоимость квадратного метра была в пределах 33-34 тысяч. То есть изначально было понятно, что денег на строительство не хватит, стройка встанет".