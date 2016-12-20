Сестра Браташ: Джигурда над ней издевался

Актер Никита Джигурда уже не первый месяц пытается получить наследство своей кумы Людмилы Браташ, оставившей ему и фигуристке Марине Анисиной 800 миллионов рублей. Сестра погибшей Светлана Романова утверждает, что документ подделан. Свою точку зрения она отразила в интервью для Dni.Ru.

— Светлана, расскажите о вашей сестре.

– Людмила – потрясающий человек, я всегда ей гордилась. В 1980 году она была представителем Белоруссии в Москве, она несла флаг на Олимпиаде. И после этого девочка-журналист сделала такую головокружительную карьеру. Я знаю все проблемы, с которыми она столкнулась, я знаю всех ее любимых мужчин. Адреналина и работы у нее было много. Она справлялась с совершенно необыкновенными задачами, с удивительными рейсами – она вывозила из Чечни заложников! Все это сформировало ее характер – в некоторых случаях жесткий, но она всегда отличалась ответственностью.

Джигурда говорит, что кто-то отжал у него компанию. Компания прекратила свое существование, потому что время изменилось. Людмила была одним из самых сильных персонажей в авиабизнесе. Она делала работу для самых сильных. И когда у каждого из ее клиентов стали появляться собственные средства передвижения, ее работа перестала быть актуальной. Компанию стало невозможно продать – она просто прекратила свою деятельность. К сожалению, алкоголь стал для нее способом уйти от реальности. От реальности, которая больше не интересна.

У Людмилы проблемы с алкоголем начались давно – где-то с пятого года. Мне об этом больно говорить. Изначально я не давала об этом интервью – мне об этом стыдно говорить. Но какая бы она ни была – это моя сестра!

— А Вы знали об отношениях между Джигурдой и вашей сестрой?

– Эта отвратительная информация, которая появилась в Сети... Это было сделано 1 января – он вывез ее из квартиры, отвез к себе домой. Когда он вывозил ее из квартиры, Людмила еще передвигалась. Есть видео, когда Джигурда 3 января вывозит ее уже из своей квартиры – она больше не двигалась. Что он с ней делал? Для каких целей он ее отвез домой? Говорит, что он ее чистил, лечил, но я ему не верю. Этот человек, который назвал себя лордом, доктором, славянским богом – понимаете, он позорит все религии! Это отвратительно!

— Когда Людмила познакомилась с Никитой?

– Людмила познакомилась с Мариной в шестом-седьмом году в Париже. Я с ней тоже познакомилась примерно в это время – у меня есть фотографии, мы вместе в кафе отмечали 8 Марта. Потом Анисина познакомила ее с Джигурдой. Сестра называла его каким-то недоразумением. Но это был выбор Марины, и мы решили его не обсуждать.

— Получается, они хорошо общались, раз Никита и Марина пригласили ее быть крестной их сына?

— Это очень странная история. Он сам не раз говорил, что Людмила опоздала на крестины, она была пьяна. Они настаивали на том, чтобы она была крестной. Как можно крестной своих детей сделать человека, у которого проблемы с алкоголем?

— Чисто теоретически она могла написать на них завещание?

– Как они преподносят этот факт? Лето десятого года мы с ней провели в Париже. Я осталась в квартире, сестра с моим сыном улетела в Москву, и в августе она поехала в Турцию отдохнуть. Бредовая идея, что в Турции она взяла свой старый бланк компании, которой уже не существует, сорвалась, улетела в Нью-Йорк, нашла какую-то Рейенгольц (нотариус, заверившая завещание Браташ. – Прим. ред.), которая сделала ошибку в своей подписи. Чтобы Людмила моя, журналист, написала этот текст – "где бы не находилось имущество", то есть она завещает имущество, которое нигде не находится. И в конце стоит восклицательный знак. Если это завещание прочитать вслух, сразу такой рык слышится, понимаете, чей?

— В каких отношениях вы были с Людмилой?

– Мы встречались очень редко. У меня были свои проблемы, кроме того, я обиделась на нее – она не прилетела на похороны матери. Она умерла в 2013 году – Люся помогала, но не приехала ее хоронить. Я так устала от болезни мамы физически и морально. Это было больно – поддерживать человека, у которого не было шансов выжить, опухоль была очень серьезная. А в 2014 году мы почти одновременно сломали ноги. У меня не срастались кости, было отторжение металла. И в это время мой муж объявил, что желает развестись. И после всего этого мы с Людмилой пришли к примирению, потому что защиты я могла искать только у нее.

— В последнее время вы общались с Мариной Анисиной?

– Нет. В этом нет никакого смысла. Это завещание – проделки их семьи. Дело в том, что пустой бланк своей фирмы с подписью и печатью Людмила выдавала Марине Анисиной для работы с хоккейными командами. Видимо, на нем и было напечатано завещание.

В феврале я попросила помощи у друзей Людмилы, сообщила, что она умерла. И ко мне обратился один из ее бывших хороших знакомых – Александр Холмогоров. Он сказал, что моя жизнь в опасности, и предложил мне поговорить с Джигурдой по поводу наследства. Я и сейчас еще не привыкла, что сестры нет, а тогда... Сказала ему – 40 дней не прошло после смерти. В феврале месяце этого завещания еще не было!

— Светлана, вы подавали заявление в полицию об изнасиловании вашей сестры? На какой стадии сейчас расследование?

— Пока у меня нет такой информации. Но завтра я этим займусь, я буду спрашивать, на каком этапе это дело.

— Как думаете, понесет ли Джигурда наказание за это?

– Вы знаете, Высоцкий в фильме "Место встречи изменить нельзя" говорил одну замечательную фразу: "Преступник должен сидеть в тюрьме". Я, честно говоря, не понимаю бездействие правоохранительных органов. Этот человек мало того что клевещет – он развращает эфир. Он развращает целое поколение. Людмила была невменяемая, когда он ее насиловал. У нее нос не дышал, а он над ней так издевался. Он снимал это, очевидно, для того, чтобы потом ее шантажировать.