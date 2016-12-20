Джигурда сделал предложение сестре погибшей кумы

Актер Никита Джигурда и его бывшая супруга Марина Анисина никак не могут получить свое сказочное наследство в 800 миллионов рублей. Родственники погибшей бизнес-леди Людмилы Браташ пытаются доказать, что артист подделал ее завещание, сам Джигурда утверждает, что несчастную куму много лет травили опасными препаратами ее же родные. На очередном судебном заседании Никита неожиданно пошел на попятную и заговорил о сотрудничестве с сестрой своей благодетельницы – Светланой Романовой. Корреспондент Dni.Ru побывала в зале суда.

Очевидно, Никита Борисович в этот раз рассчитывал на победу – актер пришел на заседание в вишневой рубашке и – что уж совсем невероятно – в выглаженном пиджаке. Даже его знаменитая "грива" выглядела вполне интеллигентно. С самого начала артист решил, что будет стоять в течение всего заседания. "Судья – настоящая богиня, а все перед ней сидят", – объяснил он.

К ужасу присутствующих, Джигурда объявил, что отказался от услуг адвоката и будет защищать свои права самостоятельно. Присутствовавший на прошлом заседании юрист периодически пытался успокоить разбушевавшегося и рычавшего артиста, но это ему не очень удавалось. Оказалось, актер рассорился со своим представителем. "Мой мальчик подал документы, о которых я ничего не знал!" – пожаловался Никита. "Ничего он не подавал", – возразила судья, но Никита ей не поверил.

Актер уже в течение нескольких заседаний пытается доказать, что родственники Людмилы Браташ – недостойные наследники. Сестра же погибшей – Светлана Романова – утверждает, что Джигурда подделал завещание, и настаивает на проведении экспертизы документа.

Выслушав мнение сторон и сделав пару традиционных замечаний эмоциональному Джигурде, судья удалилась в совещательную комнату, и тут началось самое интересное. "Никита, зачем ты выложил видео с моей сестрой?" – вопрошала Романова (имеется в виду ролик, в котором актер вступает в интимную связь с женщиной). "Чтобы доказать, что я не мальчик с улицы и она действительно оставила мне завещание!" – отвечал Никита. "Ты уже давно не мальчик", – хихикая, парировала Светлана. "Это у тебя, девочка, климакс", – не растерялся тот.

Во время столь высокоинтеллектуальной беседы Джигурда активно размахивал руками. Ответчица попросила этого не делать, что актера не на шутку возмутило. "Это специальные часы, которые все записывают, у них связь с космосом, – поделился актер. – Сейчас же такие технологии". – "Никита, ты банкоматом не умеешь пользоваться, о каких технологиях ты говоришь!" – одернула его Светлана. На предыдущем заседании водитель Джигурды действительно говорил, что помогал Никите снимать деньги. "Я уже научился!" – с гордостью заметил артист, а затем начал предлагать сестре своей кумы сотрудничество. Журналисты навострили уши, но в этот момент в зал вернулась судья.

Служительница Фемиды объявила, что документ направится на судебно-техническую экспертизу, чем существенно расстроила Джигурду. Все-таки процедура может затянуться и на полгода, а, по признанию актера, теперь его совсем перестали приглашать на корпоративы, так что у Никиты Борисовича могут возникнуть и финансовые проблемы...

После заседания Романова рассказала журналистам, что же предлагал ей ее оппонент. "Он уговаривал меня заняться сутяжничеством, подавать в суд на телеканалы, пытаться выманивать какие-то компенсации за клевету. Этот человек имеет массу информации, он что-то подсматривал, подслушивал, записывал. На самом деле, это он занимается шантажом, запугиванием. Все эти фокусы... Я ему сегодня сказала: "Никита, твоя дурацкая сказка всем надоела!" Сколько было между нами ссор, и он мне вдруг предлагает "сотрудничать" таким образом. Я никогда не буду этим заниматься!" – объяснила Романова корреспонденту Dni.Ru.