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Джигурда сделал предложение сестре погибшей кумы
Очевидно, Никита Борисович в этот раз рассчитывал на победу – актер пришел на заседание в вишневой рубашке и – что уж совсем невероятно – в выглаженном пиджаке. Даже его знаменитая "грива" выглядела вполне интеллигентно. С самого начала артист решил, что будет стоять в течение всего заседания. "Судья – настоящая богиня, а все перед ней сидят", – объяснил он.
К ужасу присутствующих, Джигурда объявил, что отказался от услуг адвоката и будет защищать свои права самостоятельно. Присутствовавший на прошлом заседании юрист периодически пытался успокоить разбушевавшегося и рычавшего артиста, но это ему не очень удавалось. Оказалось, актер рассорился со своим представителем. "Мой мальчик подал документы, о которых я ничего не знал!" – пожаловался Никита. "Ничего он не подавал", – возразила судья, но Никита ей не поверил.
Актер уже в течение нескольких заседаний пытается доказать, что родственники Людмилы Браташ – недостойные наследники. Сестра же погибшей – Светлана Романова – утверждает, что Джигурда подделал завещание, и настаивает на проведении экспертизы документа.
Выслушав мнение сторон и сделав пару традиционных замечаний эмоциональному Джигурде, судья удалилась в совещательную комнату, и тут началось самое интересное. "Никита, зачем ты выложил видео с моей сестрой?" – вопрошала Романова (имеется в виду ролик, в котором актер вступает в интимную связь с женщиной). "Чтобы доказать, что я не мальчик с улицы и она действительно оставила мне завещание!" – отвечал Никита. "Ты уже давно не мальчик", – хихикая, парировала Светлана. "Это у тебя, девочка, климакс", – не растерялся тот.
Во время столь высокоинтеллектуальной беседы Джигурда активно размахивал руками. Ответчица попросила этого не делать, что актера не на шутку возмутило. "Это специальные часы, которые все записывают, у них связь с космосом, – поделился актер. – Сейчас же такие технологии". – "Никита, ты банкоматом не умеешь пользоваться, о каких технологиях ты говоришь!" – одернула его Светлана. На предыдущем заседании водитель Джигурды действительно говорил, что помогал Никите снимать деньги. "Я уже научился!" – с гордостью заметил артист, а затем начал предлагать сестре своей кумы сотрудничество. Журналисты навострили уши, но в этот момент в зал вернулась судья.
Служительница Фемиды объявила, что документ направится на судебно-техническую экспертизу, чем существенно расстроила Джигурду. Все-таки процедура может затянуться и на полгода, а, по признанию актера, теперь его совсем перестали приглашать на корпоративы, так что у Никиты Борисовича могут возникнуть и финансовые проблемы...
После заседания Романова рассказала журналистам, что же предлагал ей ее оппонент. "Он уговаривал меня заняться сутяжничеством, подавать в суд на телеканалы, пытаться выманивать какие-то компенсации за клевету. Этот человек имеет массу информации, он что-то подсматривал, подслушивал, записывал. На самом деле, это он занимается шантажом, запугиванием. Все эти фокусы... Я ему сегодня сказала: "Никита, твоя дурацкая сказка всем надоела!" Сколько было между нами ссор, и он мне вдруг предлагает "сотрудничать" таким образом. Я никогда не буду этим заниматься!" – объяснила Романова корреспонденту Dni.Ru.
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