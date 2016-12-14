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Джигурда перед камерой прошел тест на наркотики
Актер приступил к ритуалу, распевая мантры. Продемонстрировал на камеру стакан и нижнее белье, затем совершил "обряд", опустил в пробирку тест и заставил журналистов смотреть на проделанную работу. Тест показал отрицательный результат, сообщает РЕН ТВ.
Напомним, недавно актер развелся с женой, спортсменкой Мариной Анисиной. Ее адвокат Сергей Жорин утверждал, что Джигурда употребляет марихуану и другие психотропные вещества.
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