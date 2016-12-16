Какие женщины внушали ужас Анджелине Джоли

Оказывается, едва женившись на Анджелине Джоли, Брэд Питт получил от нее "стоп-лист" – список женщин, с которыми ему категорически запрещалось общаться. По словам журналистов, эти дамы внушали ужас Джоли.

Скандальный развод Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжает обрастать самыми удивительными подробностями. Ушлые журналисты, в погоне за сенсацией, умудрились даже найти так называемый "стоп-лист" – список женщин, с которыми Брэду Питту воспрещалось общаться во время супружеской жизни с Анджелиной Джоли.

"Энджи запретила мужу общаться с целым рядом наиболее популярных актрис Голливуда. А именно: с Тейлор Шиллинг, Леди Гагой и даже с открытой лесбиянкой Сарой Полсон. Все они попали в "черный список" Анджелины для Брэда. А все почему? она видела в них соперниц. Они откровенно внушали ей ужас", – цитирует человека из окружения Джоли RadarOnline.

Издание припомнило, как по непонятной причине была "невероятно груба" Анджелина Джоли с Сарой Полсон, которая снималась с Брэдом Питтом в оскароносной драме "12 лет рабства".

После разрыва с Джоли Питт решил наверстать упущенные возможности и теперь с удовольствием общается с вышеназванными артистками. Впрочем, как уверяют друзья актера, он не переходит границ вежливости. Питт старается вести безупречный стиль жизни, особенно после того, какие невыносимо тяжелые условия поставила ему Джоли, чтобы он мог видеться с их детьми.

Напомним, ради того, чтобы видеть шестерых отпрысков, Брэд Питт согласился раз в неделю проходить тест на наличие следов алкоголя и наркотиков в организме. Голливудский актер должен сдавать анализы не менее четырех раз в месяц. Причем он должен быть готов к тесту в любой момент.

Видеться с детьми Брэд Питт сможет в определенные часы, и они будут называться "терапевтическими". То есть психолог примет решение, где, как и когда состоятся встречи. Более того, Бранджелине (вместе с их многочисленным потомством) прописали целый курс психотерапии. А еще Брэд обязан посещать психолога раз в неделю (сеанс длится почти час) и ходить на групповые сеансы психотерапии.