Высоцкая: Чувствую себя подбитой птицей

Актриса призналась, что ей сложно замереть для фото. А еще популярная она считает себя подбитой птицей.

На своем официальном сайте Юлия Высоцкая выложила новое видео. Ролик посвящен секрету успешной фотосессии.

"Я понимаю, что если сейчас скажу вам, что я не умею и не очень люблю фотографироваться, вы мне не поверите", – начала свой монолог Юлия Высоцкая. Дело в том, что к своей актерской профессии и публичности она давно привыкла, а вот фотографироваться ей до сих пор тяжело.

"Сцена – это одно, а фотография – совсем другое. Вот для меня фотография это натюрморт. Я себя чувствую если не грушей или сливой, то, во всяком случае, какой-то подбитой птицей. Поэтому для меня сложно замереть", – призналась Высоцкая.

По словам телеведущей, для спасения нужна подружка, мнение которой имеет большой вес и которая сможет посоветовать, как лучше позировать. Впрочем, сама Юлия знает несколько секретов успешной фотосессии. К примеру, нельзя сильно опускать голову, иначе проявятся мешки под глазами.

Но и сильно поднимать вверх голову тоже не следует, поскольку если у человека, который позирует фотографу большой нос, то "будут две большие дырки и больше ничего на лице".

Юлия Высоцкая резюмировала: "Я считаю, лучше человеческого участия ничего нет. Либо фотограф, которому вы действительно нравитесь, либо какой-то друг. Вот тогда фотография точно получится!"