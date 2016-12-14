Пугачева: Грохнутся на нас эти драконы!

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина не настолько безупречен, как считает общественность. Более того, из-за неправильного монтажа жилище артистов нуждается в ремонте, и Примадонна боится, что, горгульи свалятся прямо на них.

Максим Галкин за свой шикарный замок в подмосковной деревне Грязь, по некоторым оценкам, заплатил десять миллионов долларов. Площадь особняка – 2300 квадратных метров. Замок стоит на участке в гектар. В доме шесть этажей, подземный гараж, большой бассейн, семейный театр со сценой. Также на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству.

Как выяснилось, замок оказался бракованным. Рабочие, которые строили здание, не учли его особенностей. Вследствие этого появилась реальная угроза обрушения. Тут на помощь пришли... горгульи. Эти мифические существа, собственно, как и рыцарь с драконом, по словам мастеров, закрывают недочеты строителей.

"Началось обрушение фасадного камня замка из-за неправильного монтажа. И еще требовалось закрыть выступающие элементы замка от снега и дождя. Когда мы пришли в дом к Максиму, там уже были чудовища-горгульи, выполняющие роль водосбросов. И у меня появилась идея сделать еще четыре медные фигуры в таком же стиле. При ремонте замка пришлось убрать облицовочный камень, появились оголенные места. Прикрыть бетон помогли сказочные фигуры", – рассказал мастер по медным изделиям Денис Аксенов.

По словам специалиста, Пугачева не вмешивалась в процесс работы, но поделилась своими переживаниями. "Пугачева иногда подходила и вздыхала: "Боюсь, потом грохнутся на нас эти драконы!" Мы ее успокаивали: чудовища надежно закреплены. Эти фигуры только кажутся массивными. Они выполнены в человеческий рост, но внутри пусты и весят всего по 20 килограммов. Всего мы у Максима работали почти два года", – цитирует мастера сайт "Комсомольская правда".