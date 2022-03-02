Кто сколько может: вдова и 8 детей собирают деньги на похороны звезды "Бригады"

Стало известно о кончине звезды сериала "Бригада". Актер Андрей Нагорнов умер на 58—м году жизни. Точная причина смерти знаменитости пока не называется.
Печальную новость в соцсетях обнародовал друг ныне умершего, телеведущий Евгений Сулес. По словам приятеля, Нагорнов ушел из жизни ночью 2 марта. У актера "Бригады" осталась жена и восемь детей.
Сулес призвал неравнодушных подписчиков помочь семье Нагорнова финансово, кто сколько может. Сейчас на банковскую карту вдовы звезды "Бригады" знакомые и коллеги переводят средства на организацию похорон. О месте и дате прощания с Андреем Нагорновым будет сообщено позднее.
Для друзей и коллег смерть Нагорнова стала полной неожиданностью. Артист активно снимался, периодически выходил на сцену театра "Эрмитаж".
В труппе скорбят по звезде "Бригады". Коллеги запомнили Андрея Нагорнова невероятно светлым, обаятельным человеком с феноменальным чувством юмора. Нагорнов, говорят в театре, имел удивительные актерские способности. Он мог за секунду сконцентрировать на себе внимание каждого в зрительном зале.